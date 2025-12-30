किडनी विक्री प्रकरणाला कलाटणी; वैद्यकीय क्षेत्रातील ‘बडा मासा’ अटकेत, कंबोडियासह भारतातही झाल्या शस्त्रक्रिया

चंद्रपूर, ता. २९ – कर्जाच्या जाचातून एका शेतकऱ्याने कंबोडियात किडनी विकल्याच्या प्रकरणाचा तपास आता अत्यंत धक्कादायक टप्प्यावर पोहोचण्याच्या मार्गावर आहे. या प्रकरणात विशेष तपास पथकाच्या हाती एक ‘बडा मासा’ लागला असून त्याला घेऊन तपास पथक आज सकाळी नऊ वाजताच्या सुमारास चंद्रपुरात दाखल होणार आहे. या अटकेनंतर देशांतर्गत किडनी तस्करीचे मोठे आणि संघटित रॅकेट उघडकीस येण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अटकेतील हा ‘बडा मासा’ वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित असून देशभर पसरलेल्या किडनी रॅकेटचा तो प्रमुख सूत्रधार असल्याचे संकेत तपासात मिळाले आहे..नागभीड तालुक्यातील मिंथूर येथील रोशन कुडे या शेतकऱ्याने सावकाराचे कर्ज फेडण्यासाठी आठ लाख रुपयांत आपली किडनी विकली होती. या प्रकरणाचा तपास करताना पोलिसांनी सोलापूर येथील रामकृष्ण सुंचू ऊर्फ डॉ. कृष्णा तसेच पंजाबमधील मोहाली येथील हिमांशू भारद्वाज यांना अटक केली. या दोघांनाही आज न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली आहे. मात्र या साखळीतील महत्त्वाचा दुवा असलेला कोलकाता येथील सुब्रोजित पाल अद्याप पोलिसांच्या हाती लागलेला नाही..Kidney Trafficking: किडनी विक्री प्रकरणातील एजंट ‘डॉ. कृष्णा’ निघाला इंजिनिअर, सोलापुरात केली अटक; बनावट नावाने पीडित शोधायचा.तिसरा आरोपी ताब्यात घेताच दोषारोपपत्र दाखल करण्याच्या तयारीत असलेल्या पथकाला तपासा दरम्यान एक मोठी ‘लीड’ मिळाली. डॉ. कृष्णा यांच्या मोबाईलच्या कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स (सीडीआर) तपासात एका संशयित व्यक्तीची माहिती समोर आली. कृष्णा या व्यक्तीच्या सातत्याने संपर्कात असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर विशेष तपास पथकाने या व्यक्तीची सखोल माहिती काढली आणि तपास यंत्रणेलाच धक्का बसला..देशभरात याच व्यक्तीच्या माध्यमातून किडनी काढण्याच्या शस्त्रक्रिया केल्या जात असल्याची गंभीर माहिती तपासात समोर आली आहे. ही व्यक्ती डॉक्टर असल्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात असून विशेष तपास पथकाने त्याला काल रविवारला अटक केली आहे. मात्र त्याच्या नावाबाबत कमालीची गुप्तता बाळगण्यात आली आहे. अटकेतील व्यक्ती महाराष्ट्राबाहेरील असल्याचे समजते..Chandrapur News: किडनी विक्रीच्या जाळ्यात बांगलादेशातील तरुण; पीडितांमध्ये राजस्थान, बिहार, पंजाब, हरियाना, उत्तरप्रदेशचे युवक.या संशयिताला घेऊन तपास पथक चंद्रपूरच्या दिशेने रवाना झाले आहे. आतापर्यंतच्या तपासात तब्बल सोळा किडनी कंबोडियात जाऊन विकल्याचे उघड झाले आहे. यासोबतच देशांतर्गतही किडनी काढण्याच्या शस्त्रक्रिया करून त्यांची बेकायदेशीर विक्री केली जात असल्याचे आता समोर आले आहे. त्यामुळे किडनी विक्रीतील पिडीतांचा संख्या आणि त्यांची व्याप्ती मोठी असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. या संपूर्ण प्रकरणासंदर्भात आज दुपारी १२ वाजताच्या सुमारास विशेष तपास पथकाकडून सविस्तर माहिती दिली जाणार आहे. या अटकेनंतर तपासाची दिशा आता थेट देशांतर्गत किडनी तस्करीच्या रॅकेटकडे वळण्याची शक्यता आहे..दरम्यान, कंबोडियातील डॉ. चिआंग यांच्यापर्यंत पोहोचताना तपास यंत्रणांना कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.आतापर्यंतच्या तपासात डॉ. कृष्णा हा या संपूर्ण रॅकेटचा मुख्य सूत्रधार असल्याचे समोर आले होते. मात्र सखोल चौकशीत या बेकायदेशीर व्यवहारात डॉ. कृष्णा आणि हिमांशू हे केवळ छोटे प्यादे असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. डॉ. चिआंग हे चिनी भाषेतून डॉ. कृष्णा यांना ई-मेल पाठवत असत. त्या ई-मेलचे गुगल ट्रान्सलेटच्या मदतीने भाषांतर करून डॉ. कृष्णा उत्तर पाठवत होता. याच माध्यमातून हे दोघे सातत्याने संपर्कात होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.