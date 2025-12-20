Kidney Trafficking: आणखी तिघांची किडनी काढली; मानवी अवयव तस्करीच्या रॅकेटचा देशभर विस्तार, पोलिस डॉक्टरच्या मागावर

चंद्रपूर : सावकाराचे कर्ज फेडण्यासाठी कंबोडियात जाऊन किडनी विकणाऱ्या रोशन कुडे प्रकरणात आता धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. कुडे यांच्यासोबत उत्तरप्रदेशसह इतर दोन राज्यांतील आणखी पाच युवक कंबोडियात जाण्यासाठी निघाले होते..मात्र महाराष्ट्रातील नाशिक येथील एक युवक कोलकता विमानतळावरून पळून आला. कुडे व अन्य तिघे कंबोडियात गेले आणि त्या चौघांची किडनी तिथे काढण्यात आली. चौकशीत पुढे आलेल्या या नवीन माहितीमुळे मानवी अवयव तस्करीचे मोठे रॅकेट देशभर सक्रीय असल्याचे दिसून येते. दरम्यान, या प्रकरणातील डॉ. कृष्णा आणि इतर दोघांच्या अटकेसाठी पोलिस पथक येत्या चोवीस तासांत रवाना होणार आहे..महाराष्ट्राचे अंतःकरण हादरले! 'कर्जबाजारी बळीराजाची किडनी कंबोडियात विकली'; चंद्रपूर जिल्ह्यातील खळबळजनक घटना...चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागभीड तालुक्यातील मिंथूर येथील रोशन कुडे यांनी २ फेब्रुवारी २०२१ रोजी ब्रह्मपुरी येथील एका सावकाराकडून एक लाख रुपये कर्ज घेतले होते. त्यावरील व्याज व दंड वाढत जात ही रक्कम काही लाखांच्या घरात गेली होती. अखेर कर्ज चुकविण्यासाठी कुडेंनी किडनी विकण्याचा निर्णय घेतला..फेसबुकवरील ‘किडनी डोनर कम्युनिटी’तील डॉ. कृष्णा यांच्या संपर्कात कुडे आले. त्यानंतर ते कंबोडियाला गेले आणि तिथे त्यांची किडनी विकण्यात आली. कंबोडियातील नॉम पेन्ह शहरात १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी कुडे यांच्यावर किडनी काढण्याची शस्त्रक्रिया करण्यात आली. डॉ. कृष्णा यांच्या माध्यमातून कुडे यांच्यासह पाच युवक कंबोडियाला जाण्यासाठी कोलकता विमानतळावर पोहोचले होते..तेथे त्यांची डॉ. कृष्णा यांच्यासोबत बैठक झाली. महाराष्ट्रातील नाशिक येथील एका युवकाचाही यात समावेश होता. या सर्वांना डॉ. कृष्णा यांनी विमानतळावरील इमिग्रेशन काउंटरवर प्रत्येकी तीनशे डॉलर दिले. ते हातात पडताच नाशिकच्या युवकाचे मन बदलले आणि त्याने विमानतळावरून पळ काढला. उर्वरित युवकांची किडनी कंबोडियात काढण्यात आली. दरम्यान, कुडे गावात परतल्यानंतर डॉ. कृष्णा व्हॉट्सॲपवर त्यांच्या संपर्कात होते. कुडे यांनी स्वतःच्या भावालाही किडनी विकण्यास प्रवृत्त केले होते. .मात्र ऐनवेळी त्याने नकार दिल्याने पुढील अनर्थ टळला. शस्त्रक्रियेनंतर आठ लाख रुपये कुडे यांच्या पत्नीच्या खात्यात देशातील वेगवेगळ्या चार बँक खात्यांतून वळते करण्यात आले. कुडे यांच्या मोबाइलचा सीडीआर अहवाल पोलिसांच्या हाती आला असून त्यातून रॅकेटमध्ये सहभागी असलेल्या आणखी दोन जणांची ओळख पटली आहे. काही छायाचित्रेही पोलिसांच्या हाती लागली आहेत. डॉ. कृष्णा हाती लागल्यानंतर या किडनी तस्करीच्या रॅकेटचे धागेदोरे नेमके कुठपर्यंत पोहोचले आहेत, हे स्पष्ट होणार आहे..लाओसमध्ये बंदिस्त; दुबईचीही तयारीकंबोडियात किडनी दिल्यानंतर जून २०२५ मध्ये रोशन कुडे लाओस देशाची राजधानी व्हिएनतियान येथे गेले होते. तेथील एका कॉल सेंटरमध्ये त्यांनी सतरा दिवस नोकरी केली. या कॉल सेंटरच्या माध्यमातून समाजमाध्यमांवर बनावट आयडी तयार करून देश-विदेशातील लोकांना विविध प्रकारे गळाला लावण्याचे काम केले जात होते. यासाठी कुडे यांना दरमहा सुमारे सहा हजार युआन (भारतीय चलनात सुमारे ७२ हजार रुपये) देण्याचे ठरले होते. मात्र काम न जमल्याने त्यांना तेथून काढून टाकण्यात आले..कुडेंची कॉल सेंटरमध्ये नोकरीकुडे यांनी आणखी एका कॉल सेंटरमध्ये नोकरीचा प्रयत्न केला, मात्र तोही निष्फळ ठरला. दरम्यान, ज्या एजंटच्या माध्यमातून कुडे लाओसला पोहोचले होते, त्या एजंटने दीड लाख रुपयांसाठी त्यांचा पासपोर्ट जप्त करून त्यांना डांबून ठेवले. अखेर काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माध्यमातून हस्तक्षेप करून कुडे यांची सुटका केली आणि ते भारतात परतले. सध्या कुडे दुबईला नोकरीसाठी जाण्याच्या तयारीत असून लखनौ येथील एका एजंटकडे त्यांचा पासपोर्ट असल्याचे सूत्रांनी सांगितले..चौकशीसाठी ‘एसआयटी’सावकारी कर्जाच्या परतफेडीसाठी रोशन कुडे या युवकाला किडनी विकावी लागली होती. या प्रकरणाचा खुलासा होऊन तीन दिवस लोटले असतानाही या मागील नेमक्या कारणांचा उलगडा होत नसल्याने अखेरीस तपासासाठी विशेष पथकाची (एसआयटी) नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक मुमका सुदर्शन यांनी दिली..Latest Marathi News Live Update : देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.आरोपींवर गंभीर गुन्हेउद्या (ता. २०) प्रहार संघटनेचे नेते आणि माजी आमदार बच्चू कडू कुडे मिंथूर येथे जाऊन कुडे यांची भेट घेणार आहेत. दरम्यान, फरार आरोपी मनीष पुरुषोत्तम घाटबांधे अद्याप पोलिसांच्या हाती लागलेला नाही. दुसरीकडे, पोलिसांच्या चौकशीत लक्ष्मण उरकुडे यांची एक डायरी सापडली असून त्यात कुडे यांच्याकडून येणे असलेली तसेच आलेल्या रकमेची नोंद आहे. या प्रकरणातील काही आरोपींची पार्श्वभूमी गुन्हेगारी स्वरूपाची आहे. प्रदीप बाळबुधे यांच्यावर हुंडाबळी आणि अत्याचारासारखे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. किशोर बानकुळे यांच्यावरही गुन्ह्याची नोंद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.