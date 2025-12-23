Kidney Trafficking: किडनी विक्री प्रकरणातील एजंट ‘डॉ. कृष्णा’ निघाला इंजिनिअर, सोलापुरात केली अटक; बनावट नावाने पीडित शोधायचा

चंद्रपूर : संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडविणाऱ्या चंद्रपूरमधील किडनी विक्री प्रकरणात विशेष तपास पथकाला मोठे यश मिळाले असून, पीडित रोशन कुडे याला कंबोडियात किडनी विक्रीसाठी प्रवृत्त करणारा एजंट ‘डॉ. कृष्णा’ पोलिसांच्या ताब्यात आला आहे. तो सोलापूरचा रहिवासी असून, ‘डॉ. कृष्णा’ या बनावट नावाने लोकांना फसवत होता..आरोपीचे खरे नाव मल्लेश आहे आणि तो डॉक्टर नसून इंजिनिअर आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे त्याने स्वतःचीही किडनी विकली आहे. या प्रकरणाचे धागेदोरे नाशिकनंतर राज्यातील आणखी एका जिल्ह्यापर्यंत पोहोचले असल्याने किडनी विक्री प्रकरणातील पीडितांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे..Chandrapur News: किडनी विक्रीच्या जाळ्यात बांगलादेशातील तरुण; पीडितांमध्ये राजस्थान, बिहार, पंजाब, हरियाना, उत्तरप्रदेशचे युवक.चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागभीड तालुक्यातील मिंथूर येथील रोशन कुडे या शेतकऱ्याने सावकाराचे कर्ज फेडण्यासाठी कंबोडियात किडनी विकली. फेसबुकवरील ‘किडनी डोनर कम्युनिटी’ या पेजच्या माध्यमातून तो एका व्यक्तीच्या संपर्कात आला. आपण चेन्नई येथील असून व्यवसायाने डॉक्टर असल्याचे त्याने कुडे याच्या गळी उतरविले. त्यानंतर ‘डॉ. कृष्णा’ आणि कुडे व्हॉट्सॲप चॅटच्या माध्यमातून संपर्कात होते..आठ लाख रुपयांत किडनी विकण्याचा निर्णय झाल्यानंतर कंबोडियाला जाण्यापूर्वी कोलकता विमानतळावर या दोघांची पहिली आणि शेवटची भेट झाली. किडनी विक्रीनंतरही ते एकमेकांच्या बराच काळ संपर्कात होते. किडनी विक्री प्रकरणात सहा सावकारांविरोधात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर राज्यभरात खळबळ उडाली. त्यानंतर मानवी अवयवांची तस्करीच्या दिशेने तपास सुरू झाला..या प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष पथक गठित करण्यात आले. सात दिवस लोटूनही तपास पथकाला काही ठोस हाती लागले नव्हते. मात्र, रविवार (ता.२१) ‘डॉ. कृष्णा’ला सोलापुरात रात्री उशिरा अटक करण्यात आली. तपासात ‘डॉ. कृष्णा’ हे त्याचे बनावट नाव असल्याचे समोर आले. तो व्यवसायाने इंजिनिअर असल्याचे समजते. आर्थिक विवंचनेत असल्यामुळे त्याने कपड्याचा व्यवसायही केला. मात्र, त्याचा हा व्यवसाय बुडाला. यातून त्याने स्वतःची किडनी विकली. त्याचे खरे नाव मल्लेश असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यानंतर तो किडनी विक्रीच्या रॅकेटमध्ये एजंट म्हणून काम करू लागला..त्याने कुडे याच्यासह आणखी किती जणांना आपल्या जाळ्यात अडकवले. दरम्यान, यापूर्वीच राजस्थान, हरियाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि बांगलादेशातील पीडितांनी कंबोडियात किडनी विकल्याचे समोर आले आहे. आता डॉ. कृष्णा तपास यंत्रणेच्या हाती लागल्याने किडनी विक्रीचे देशभरातील जाळे समोर येईल, अशी शक्यता आहे. मात्र, अटकेतील ‘डॉ. कृष्णा’च्या खऱ्या नावाबाबत तपास यंत्रणेने कमालीची गोपनीयता बाळगली आहे. दरम्यान, एक पथक पश्चिम बंगाल येथे गेले आहे. तिथे एका आरोपीने वेळेवर लोकेशन बदलल्याने तो हाती लागला नाही. ब्रह्मपुरी पोलिस ठाण्यात त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून रात्री, उशिरा डॅा. कृष्णाला न्यायालयात हजर करण्यात आले..असा गवसला ‘डॉ. कृष्णा’या संपूर्ण प्रकरणात रोशन कुडे ज्या ‘डॉ. कृष्णा’ नावाच्या व्यक्तीशी व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून संपर्कात होता त्या क्रमांकाचे सिम कुणाच्या नावावर आहे, याची माहिती मोबाईल कंपनीकडून मिळविण्यात आली. तेव्हाच ‘डॉ. कृष्णा’ हे नाव बनावट असल्याचे पोलिसांच्या लक्षात आले. त्यानंतर त्या क्रमांकाचे लोकेशन पोलिसांनी शोधले. जेव्हा कुडे आणि डॉ. कृष्णा यांच्यात संपर्क व्हायचा तेव्हा तो क्रमांक सोलापुरातच असल्याचे आढळले. त्यामुळे ‘डॉ. कृष्णा’ चेन्नईचा नव्हे तर सोलापूरचा असल्याची खात्री पटली. त्याचे लाइव्ह लोकेशन ट्रेस करून रविवारी (ता. २१) रात्री त्याला ताब्यात घेण्यात आले..मोठी बातमी! शेतकऱ्यांच्या किडनी विक्रीतील एजंट सोलापूरचा; मोबाईल लोकेशनवरुन कृष्णा सोलापुरात पकडला; अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतलेल्या कृष्णाने नावापुढे लावली डॉक्टरची पदवी.आत्महत्या करण्याच्या विचारात होताप्रसार माध्यमांमध्ये राज्यभरात या प्रकरणाची माहिती आल्यानंतर तो प्रचंड अस्वस्थ झाला होता. माध्यमांतून याच नावाचा वारंवार उल्लेख होत असल्याने पोलिस आपल्यापर्यंत पोहोचेल याची खात्री त्याला झाली होती. त्यामुळे तो आत्महत्या करण्याच्या विचारात होता, अशीही माहिती आहे. सोलापुरात ‘डॉ. कृष्णा’ला अटक केल्यानंतर आरोपी तोच असल्याची खात्री पटविण्यासाठी रोशन कुडे याला व्हिडिओ कॉल करण्यात आला. चेहरा पाहताच कुडे याने ‘डॉ. कृष्णा’ला ओळखले आणि पोलिसांचा जीव भांड्यात पडला. त्याच्या अटकेमुळे आणखी काही आरोपींपर्यंत पोहोचणे पोलिसांना शक्य होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.