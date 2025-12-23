विदर्भ

Kidney Trafficking: किडनी विक्री प्रकरणातील एजंट ‘डॉ. कृष्णा’ निघाला इंजिनिअर, सोलापुरात केली अटक; बनावट नावाने पीडित शोधायचा

Chandrapur Kidney Trafficking Case: चंद्रपूर किडनी विक्री प्रकरणात मोठा खुलासा झाला असून, ‘डॉ. कृष्णा’ नावाने फसवणूक करणारा मुख्य एजंट अटकेत आला आहे. तो डॉक्टर नसून इंजिनिअर असल्याचे उघड झाल्याने मानवी अवयव तस्करीचे भयावह वास्तव समोर आले आहे.
Kidney Trafficking

Kidney Trafficking

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चंद्रपूर : संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडविणाऱ्या चंद्रपूरमधील किडनी विक्री प्रकरणात विशेष तपास पथकाला मोठे यश मिळाले असून, पीडित रोशन कुडे याला कंबोडियात किडनी विक्रीसाठी प्रवृत्त करणारा एजंट ‘डॉ. कृष्णा’ पोलिसांच्या ताब्यात आला आहे. तो सोलापूरचा रहिवासी असून, ‘डॉ. कृष्णा’ या बनावट नावाने लोकांना फसवत होता.

Loading content, please wait...
police
crime
Human Trafficking
Arrest
Kidney
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com