Chandrapur News: किडनी विक्रीच्या जाळ्यात बांगलादेशातील तरुण; पीडितांमध्ये राजस्थान, बिहार, पंजाब, हरियाना, उत्तरप्रदेशचे युवक

चंद्रपूर : चंद्रपूरमधील किडनी विक्री प्रकरणाची व्याप्ती आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचली असून, अनेक राज्यांसह बांगलादेशमधील युवकांनीही कंबोडियात किडनी विकल्याचे 'सकाळ'ने समोर आणल्यानंतर यंत्रणा हादरली आहे..राजस्थान, बिहार, पंजाब, हरियाना आणि उत्तरप्रदेशातील युवकांनी रोशन कुडे याच्यासोबत बांगलादेशातील काही पीडितही कंबोडियात आले होते, असा दावा पीडित युवकाने केला आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागभीड तालुक्यातील मिंथूर येथील रोशन कुडे या शेतकऱ्याने सावकाराचे कर्ज फेडण्यासाठी कंबोडियात किडनी विकली. या प्रकरणात पाच सावकारांना अटक करण्यात आली असून, एक आरोपी फरार आहे..Kidney Trafficking: आणखी तिघांची किडनी काढली; मानवी अवयव तस्करीच्या रॅकेटचा देशभर विस्तार, पोलिस डॉक्टरच्या मागावर.मानवी अवयवांच्या तस्करीच्या दिशेने यंत्रणा तपास करीत आहे. या रॅकेटची पाळेमुळे शोधण्यासाठी अप्पर पोलिस अधीक्षक ईश्वर कातकाडे यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथकाचे गठण करण्यात आहे. या प्रकरणातील देशांतर्गत आरोपींचा शोध घेतल्यानंतर हे पथक कंबोडियाला जाणार आहे. आतापर्यंत ओळख पटलेल्या तीन आरोपींना कोणत्याही क्षणी अटक होऊ शकते, असे सूत्रांनी सांगितले..दरम्यान, पीडित कुडे हा 'डॉ. कृष्णा' नावाच्या व्यक्तीशी व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून संपर्कात होता. कुडे आणि डॉ. कृष्णा यांची कंबोडियाला जाण्यापूर्वी केवळ एकदाच कोलकता विमानतळावर भेट झाली होती. त्यामुळे डॉ. कृष्णा हे खरोखर डॉक्टर आहेत का याबाबत संशय निर्माण झाला आहे. एका एजंटसोबत कुडे आणि इतर युवक कंबोडियात पोहोचले..ज्या हॉटेलमध्ये ते थांबले होते त्याचे फोटो कुडे याच्या मोबाईलमधून तपास पथकाच्या हाती लागले आहेत; मात्र अद्याप त्या हॉटेलची ओळख पटलेली नाही. शस्त्रक्रियेनंतरच्या सर्व वैद्यकीय तपासण्यांची कागदपत्रे एजंटने आपल्या ताब्यात घेतल्याने कंबोडियात नेमक्या कोणत्या रुग्णालयात किडनी काढण्याची शस्त्रक्रिया झाली, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेता आरोपी विदेशात पळून जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे विमानतळ प्राधिकरणाला याबाबत माहिती देण्यात येणार आहे..किडनी विकणाऱ्यांमध्ये बांगलादेशाचेही तरुणराकेश कुडे याच्यासोबत कंबोडियाला सहा जण गेले होते. त्यामध्ये उत्तरप्रदेश, बिहार, हरियाना, पंजाब, राजस्थान आणि महाराष्ट्रातील प्रत्येकी एकाचा समावेश होता. नाशिकचा एक युवक विमानतळावरून पळून गेला. एका युवकाच्या रक्ताचे नमुने न जुळल्याने त्याची किडनी काढण्यात आली नाही. उर्वरित सर्वांची किडनी काढण्यात आली. कुडेचा मुक्काम असलेल्या हॉटेलमध्ये बांगलादेशातील काही जणही किडनी विक्रीसाठी आले होते. तेथे पोहोचलेले सारेच आर्थिक विवंचनेत होते. 'आम्ही तिथे किडनी विकण्यासाठी गेलो होतो. हा मोठा स्कॅम आहे.' असा खळबळजनक खुलासा कुडे याने आज माध्यमांशी बोलताना केला..सावकारीचा आणखी एक बळीयाप्रकरणी अटकेत असलेल्या लक्ष्मण उरकुडे याच्याविरोधात ब्रम्हपुरी पोलिस ठाण्यात आणखी एक तक्रार दाखल झाली आहे. फिर्यादी राजकुमार बावणे यांनी आर्थिक अडचणीमुळे फेब्रुवारी २०२४ मध्ये लक्ष्मण उरकुडे याच्याकडून ४ लाख रुपये १२ टक्के व्याजाने घेतले होते. कर्जफेडीसाठी त्यांनी विविध ठिकाणी दागिने गहाण ठेवून व नातेवाइकांकडून पैसे उचलून एकूण ३१ लाख ४२ हजार ६०० रुपये दिल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. तरीही आरोपीने ४० लाख रुपयांची खोटी थकबाकी दाखवून पैसे मागण्याचा तगादा लावल्याचे फिर्यादीने तक्रारीत म्हटले आहे. या प्रकरणी वेगळा गुन्हा दाखल झाला आहे..महाराष्ट्राचे अंतःकरण हादरले! 'कर्जबाजारी बळीराजाची किडनी कंबोडियात विकली'; चंद्रपूर जिल्ह्यातील खळबळजनक घटना...आरोपींची कोठडी वाढलीकिडनी विक्री प्रकरणात अटकेतील सावकार किशोर बावनकुळे, लक्ष्मण पुंडलिक उरकुडे, प्रदीप बावनकुळे, संजय बल्लारपुरे आणि सत्यवान बोरकर यांच्या पोलिस कोठडीत न्यायालयाने आणखी दोन दिवसांची वाढ केली आहे. सहावा आरोपी मनीष घाटबांधे अद्याप फरार आहे..