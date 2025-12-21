विदर्भ

Chandrapur News: किडनी विक्रीच्या जाळ्यात बांगलादेशातील तरुण; पीडितांमध्ये राजस्थान, बिहार, पंजाब, हरियाना, उत्तरप्रदेशचे युवक

Kidney Trafficking Racket: चंद्रपूरमधील किडनी विक्री प्रकरणाची व्याप्ती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचली असून बांगलादेशातील तरुणांचाही यात समावेश उघड झाला आहे. कंबोडियात मानवी अवयव तस्करीच्या मोठ्या रॅकेटचा संशय; विशेष तपास पथकाकडून चौकशी वेगात.
सकाळ वृत्तसेवा
चंद्रपूर : चंद्रपूरमधील किडनी विक्री प्रकरणाची व्याप्ती आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचली असून, अनेक राज्यांसह बांगलादेशमधील युवकांनीही कंबोडियात किडनी विकल्याचे ‘सकाळ’ने समोर आणल्यानंतर यंत्रणा हादरली आहे.

