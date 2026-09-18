Chandrapur Lightning Strike: चंद्रपूरमध्ये आकाशातून काळाचा घाला! वेगवेगळ्या ठिकाणी वीज कोसळून दोघांचा मृत्यू, आठ जण जखमी

चंद्रपूर: जिल्ह्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी वीज कोसळून दोघे ठार, तर आठ जण जखमी झाले. ही घटना गुरुवारी (ता. १७) ब्रह्मपुरी तालुक्यातील बरडकिन्ही, मूल तालुक्यातील उसराळा आणि पोंभुर्णा तालुक्यातील चेकठाणेवासना या गावांत घडली. मृतांत दीपक नारायण मडावी (वय ३५ रा. उसराळा, ता. मूल), केशव डोनू गुडी (वय ५५ रा.चेकठाणेवासना ता. पोंभुर्णा) यांचा समावेश आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.गुरुवारी (ता. १७) जिल्ह्यातील नागभीड, ब्रह्मपुरी, मूल, पोंभुर्णा तालुक्यांसह अन्य ठिकाणी जोरदार पाऊस झाला. मूल तालुक्यात दुपारी दोन वाजताच्या सुमारास मुसळधार पावसाला सुरवात झाली. तालुक्यातील उसराळा या गावातील गुराखी दीपक नारायण मडावी हा शेळ्या चराईसाठी शेत परिसरात घेऊन गेला होता. याचदरम्यान वीज कोसळली. त्यात दीपकचा मृत्यू झाला. दुसरी घटना पोंभुर्णा तालुक्यात घडली. तालुक्यातील चेकठाणेवासना येथे शेतातून काम आटोपून पत्नीसमवेत घरी परतत असताना अंगावर वीज कोसळल्याने शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. या घटनेत त्यांची पत्नी गंभीर जखमी झाली. .गुरुवारी (१७) दुपारच्या सुमारास ही दुर्दैवी घटना घडली. केशव डोनु गुडी (वय ५५) हे पत्नी वैशाली केशव गुडी (वय ४५) यांच्यासह शेतातील काम आटोपून घरी परतत होते. दरम्यान, ऋषी आलाम यांच्या शेताजवळ अचानक वीज कोसळली. वीज अंगावर पडल्याने केशव गुडी यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला, तर वैशाली गुडी या गंभीर जखमी झाल्या. घटनेनंतर जखमी वैशाली गुडी यांना तातडीने पोंभुर्णा येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मात्र, प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्यांना पुढील उपचारासाठी चंद्रपूर जिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले..Indian Army Success Story: १३ वेळा अपयश, पण जिद्द कायम! १४व्या प्रयत्नात अनिकेत झाला भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट, अपयशाला हरवत यशाला गवसणीचा प्रेरणादायी प्रवास.तिसरी घटना ब्रह्मपुरी तालुक्यातील बरडकिन्ही या गावात घडली. गावातील जनाबाई मारुती तलमले यांच्या शेतात दुपारी दोनच्या सुमारास वीज कोसळल्याने आठ जण जखमी झाले. यामध्ये तलमले कुटुंबातील पाच जणांचा समावेश आहे. मिरची लागवडीचे काम सुरू असतानाच अचानक सोसाट्याचा वारा सुटून विजांचा कडकडाट सुरू झाला. त्यानंतर शेत परिसरात वीज कोसळल्याने तेथे काम करणारे आठ जण जखमी झाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.