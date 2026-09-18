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Chandrapur Lightning Strike: चंद्रपूरमध्ये आकाशातून काळाचा घाला! वेगवेगळ्या ठिकाणी वीज कोसळून दोघांचा मृत्यू, आठ जण जखमी

Chandrapur Lightning Strike Kills Two And Injures Eight: चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी, मूल व पोंभुर्णा तालुक्यांत विजेच्या तडाख्याने दोनांचा मृत्यू, आठ जण जखमी; मुसळधार पावसात शेतकरी व गुराखी यांचे बळी
Chandrapur Lightning Strike Deaths Two Killed Eight Injured In Separate Incidents At Mul Pombhurna And Bramhapuri Villages Today

Chandrapur Lightning Strike Deaths Two Killed Eight Injured In Separate Incidents At Mul Pombhurna And Bramhapuri Villages Today

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सकाळ वृत्तसेवा
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चंद्रपूर: जिल्ह्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी वीज कोसळून दोघे ठार, तर आठ जण जखमी झाले. ही घटना गुरुवारी (ता. १७) ब्रह्मपुरी तालुक्यातील बरडकिन्ही, मूल तालुक्यातील उसराळा आणि पोंभुर्णा तालुक्यातील चेकठाणेवासना या गावांत घडली. मृतांत दीपक नारायण मडावी (वय ३५ रा. उसराळा, ता. मूल), केशव डोनू गुडी (वय ५५ रा.चेकठाणेवासना ता. पोंभुर्णा) यांचा समावेश आहे.

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