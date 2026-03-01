Chandrapur Tiger Attack: वाघाच्या हल्ल्यात महिला, वृद्ध ठार; सोमनाथ प्रकल्प, पद्मापूर येथील घटना

मूल (चंद्रपूर) : कापूस वेचणीसाठी गेलेल्या दिव्यांग महिलेवर वाघाने हल्ला करून ठार केले. ही घटना शनिवारी (ता. २८) सकाळी साडेसात वाजतादरम्यान सोमनाथ प्रकल्पाच्या शेतशिवारात घडली..मृत महिलेचे नाव सुनीता श्यामराव भोयर (वय ४३, रा. आदर्शखेडा, मारोडा) असे आहे. दुसऱ्या एका घटनेत जळाऊ लाकडे आणण्यासाठी जंगलात गेलेल्या काशिनाथ शिवराम लोनबले (वय ६०, रा. वरवट) या वृद्धाला वाघाने हल्ला करून ठार केले. ही घटना मोहुर्ली वनपरिक्षेत्रातील पद्मापूर बिटात शुक्रवारी (ता. २७) सायंकाळी सहा वाजताच्या सुमारास घडली..Jharkhand Elephant Attack : हत्तींच्या कळपाने एकाच कुटुंबातील ६ जणांना तुडवून केले ठार, लोक गाव सोडून पळाले; परिसरात भीतीचे वातावरण.दरम्यान आदर्शखेडा मारोडा येथे वाघाच्या हल्ल्यात महिला ठार झाल्याची माहिती पसरताच गावकऱ्यांनी घटनास्थळी ठिय्या मांडला. मागण्या पूर्ण होईपर्यंत प्रेत उचलू न देण्याची भूमिका मांडल्याने येथे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. पोलिस प्रशासनासह वरिष्ठ वनाधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले..मागण्या मान्य झाल्याने तब्बल तीन ते चार तासांनंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी उपजिल्हा रुग्णालयात आणण्यात आले. सुनीता भोयर या आईवडिलांकडेच राहते. गावातील महिलांसोबत त्या शनिवारी (ता. २८) सकाळी कापूस वेचणीसाठी सोमनाथ प्रकल्पाच्या परिसरातील गेली. प्रकल्पाच्या गट क्रमांक २६१ मधील कापूस वेचणीचे काम सुरू असताना त्याठिकाणी दबा धरून बसलेल्या वाघाने सुनीतावर हल्ला करून जागीच ठार केले..वाघाचा हल्ला होताच कापूस वेचणी करणाऱ्या इतर महिलांनी आरडाओरड केली. त्यामुळे वाघाने जंगलाच्या दिशेने धूम ठोकली. तोपर्यंत सुनीताचा मृत्यू झाला होता. घटना गावात माहीत होताच गावकऱ्यांनी सोमनाथ प्रकल्पाच्या दिशेने धाव घेतली. घटनास्थळीच गावकऱ्यांनी ठिय्या मांडला. पोलिस प्रशासन आणि वनाधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. गावकऱ्यांची समजूत आणि मागण्या मान्य झाल्याने मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी उपजिल्हा रुग्णालयात आणण्यात आला. मृताच्या कुटुंबीयांना तात्काळ ५० हजार रुपयांची मदत करण्यात आली. घटनास्थळी बफर झोनचे वनपरिक्षेत्राधिकारी आर.डी. शेंडे, साहाय्यक वनसंरक्षक अधिकारी वाढोरे यांनी भेट दिली. प्रकल्पाची कापसाची शेती मारोडा येथील नेरलवार यांनी ठेका पद्धतीने घेतली आहे..दुसरी घटना मोहुर्ली वनपरिक्षेत्रातील पद्मापूर बिटात घडली. वनपरिक्षेत्राअंतर्गत येणाऱ्या वरवट या गावातील काशिनाथ शिवराम लोनबले हे शुक्रवार (ता. २७) सायंकाळी जंगलालगत असलेल्या परिसरात जळाऊ लाकडे आणण्यासाठी गेले होते. त्याचदरम्यान दबा धरून बसलेल्या वाघाने काशीनाथ लोनबले यांच्यावर हल्ला करून ठार केले. घटनेची माहिती मिळताच वनपरिक्षेत्राधिकारी संतोष थिपे, पोलिस निरीक्षक एकाडे यांनी घटनास्थळाला भेट दिली. मृताच्या नातेवाइकांना ५० हजार रुपयांची मदत देण्यात आवली..Vulture Conservation Crisis : निसर्गातील ‘स्वच्छता दूत’च नामशेष होण्याच्या उंबरठ्यावर; डिक्लोफिनॅकने गिधाडांचा केला घात!.सोमनाथचे सफारी गेट बंद कराचंद्रपूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात सफारी गेट सुरू करण्यात आले. त्यामुळे मानव- वन्यजीव संघर्ष वाढत असल्याचा आरोप गावकऱ्यांनी केला आहे. सोमनाथ येथे असलेले सफारी गेट तात्काळ बंद करण्यात यावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. पर्यटनाच्या दृष्टीने सुरू करण्यात आलेले हे गेट शेतकरी, शेतमजुरांसाठी घातक ठरत असल्याचा आरोपही गावकऱ्यांनी केला. बफर क्षेत्राला जाळी लावण्यात यावी, कापूस वेचणीसाठी आलेल्या महिला मजुरांना आठ दिवसांची रोजी देण्यात यावी, मजुरांना संरक्षण देण्यात यावे, संरक्षण जाळी शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.