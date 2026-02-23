टी-२० विश्वचषक सामन्यावर सट्टेबाजी! स्थानिक गुन्हे शाखेच्या विशेष पथकाने केली कठोर कारवाई

Chandrapur News: टी-२० विश्वचषक स्पर्धेतील भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका सामन्यादरम्यान मोबाईलद्वारे ऑनलाइन सट्टेबाजी करणाऱ्या एका इसमावर पोलिसांनी कठोर कारवाई केली आहे. चंद्रपूर स्थानिक गुन्हे शाखेच्या विशेष पथकाने ही कारवाई केली..२२ फेब्रुवारी रोजी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळलेल्या या सामन्यावर सट्टेबाजी करणाऱ्यांविरोधात पोलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांच्या आदेशानुसार शहरात विशेष मोहीम राबवण्यात आली होती. गोपनीय माहितीनुसार, पथकाने रहमतनगर, मसीहा लॉन परिसरात छापा टाकला. यावेळी सय्यद हारिश उर्फ बिट्टू मुकदर अली (वय ३०, रा. रहमतनगर) हा इसम लोखंडी पायऱ्यावर बसून मोबाईलवर सट्टा घेताना आढळला..Eknath Shinde: एकनाथ शिंदेंनी त्यांची खाती इतर मंत्र्यांकडे सोपवली; मोठं कारण आलं समोर, पडद्यामागे नेमकं काय घडलं?.त्याच्याकडील मोबाईलची तपासणी केली असता 'nice7777' आयडीद्वारे ऑनलाइन बेटिंग सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले. आरोपीला ताब्यात घेऊन चंद्रपूर शहर पोलिस ठाण्यात महाराष्ट्र जुगार कायदा कलम १२ (अ) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. हा ऑनलाइन आयडी चंद्रपूर येथील हवेली गार्डनमधील इरमान कुरेशी याच्यामार्फत नागपूर येथील अफजल शेख याच्याकडून घेतला असल्याचे तपासात त्याने सांगितले..Virar News : मुंबई-अहमदाबाद हाय स्पीड रेल्वे संदर्भात जपान आंतरराष्ट्रीय संस्था JICA यांची वसई-विरार शहर महानगरपालिकेला भेट.ही कारवाई पोलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन, अपर पोलिस अधीक्षक ईश्वर काकडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक अमोल काचोरे यांच्या नेतृत्त्वात पोलिस उपनिरीक्षक विनोद भुरले, पोलिस उपनिरीक्षक सुनील गौरकार, सुभाष गोहोकार, सतीश अवथरे, दीपक डोंगरे, इम्रान खान, हिरालाल गुप्ता, किशोर वाकाटे, शशांक बदामवार यांच्या पथकाने केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.