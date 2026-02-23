विदर्भ

टी-२० विश्वचषक सामन्यावर सट्टेबाजी! स्थानिक गुन्हे शाखेच्या विशेष पथकाने केली कठोर कारवाई

Chandrapur LCB Arrests Man for Online Gambling During India vs South Africa Match: सट्टेबाजी करणाऱ्यांविरोधात पोलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांच्या आदेशानुसार शहरात विशेष मोहीम राबवण्यात आली होती.
सकाळ वृत्तसेवा
Chandrapur News: टी-२० विश्वचषक स्पर्धेतील भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका सामन्यादरम्यान मोबाईलद्वारे ऑनलाइन सट्टेबाजी करणाऱ्या एका इसमावर पोलिसांनी कठोर कारवाई केली आहे. चंद्रपूर स्थानिक गुन्हे शाखेच्या विशेष पथकाने ही कारवाई केली.

