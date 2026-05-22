Chandrapur Tiger Attack: चंद्रपूरात वाघाचा थरारक हल्ला! जंगलात गेलेल्या ४ महिला परतल्याच नाहीत; वाघाच्या हल्ल्याने काळीज सुन्न

चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाही तालुक्यातील गुंजेवाही जंगलात तेंदूपत्ता तोडण्यासाठी गेलेल्या चार महिलांवर वाघाने जीवघेणा हल्ला केला. शुक्रवारी सकाळी घडलेल्या या भीषण घटनेत चारही महिलांचा जागीच मृत्यू झाला. या दुर्घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून ग्रामस्थांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे..घटना कशी घडली?उन्हाळ्याच्या हंगामात तेंदूपत्ता संकलन सुरू असल्याने गुंजेवाही गावातील महिला जंगलात गेल्या होत्या. शुक्रवारी पहाटेच्या सुमारास त्या तेंदूपत्ता तोडण्यासाठी जंगलात गेल्या. सकाळी सुमारे आठ वाजताच्या दरम्यान दबा धरून बसलेल्या वाघाने अचानक त्यांच्यावर हल्ला चढवला.प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितल्याप्रमाणे, वाघाने महिलांना कोणतीही संधी न देता सलग हल्ले केले. या हल्ल्यात चारही महिलांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. मृत महिलांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत:- कवडूबाई दादाजी मोहुर्ले (४५)- अनुबाई दादाजी मोहुर्ले (४६)- संगीता संतोष चौधरी (३६)- सुनीता कौशिक मोहुर्ले (३३).Chandrapur News: वादग्रस्त गावांत दुहेरी जनगणना, सीमाभागात गोंधळ; महाराष्ट्रासह तेलंगणकडूनही प्रक्रिया सुरू.वन विभागाची कारवाईघटनेची माहिती मिळताच सिंदेवाही वनपरिक्षेत्र अधिकारी अंजली सायंकर यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. वन विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी आणि पोलिसांनी परिसराचा पंचनामा केला. वाघाच्या हालचालींचा शोध घेण्यासाठी गस्त वाढवण्यात आली आहे. वन विभागाने नागरिकांना जंगलात जाण्याबाबत सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले आहे..ग्रामस्थांचा संतापएकाच वेळी चार महिलांचा बळी गेल्याने गुंजेवाही गावात तणावाचे वातावरण आहे. ग्रामस्थांनी वाघाचा तातडीने बंदोबस्त करण्याची मागणी केली आहे. “तेंदूपत्ता हंगामात सरकारने सुरक्षा व्यवस्था का मजबूत केली नाही?” अशा तक्रारी स्थानिकांकडून व्यक्त होत आहेत..वाघ-मानवी संघर्षचंद्रपूर जिल्हा व्याघ्र प्रकल्पासाठी प्रसिद्ध आहे. मात्र वाढते अतिक्रमण आणि जंगलातील अवलंबित्वामुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढला आहे. तेंदूपत्ता संकलनाच्या काळात अशा घटना वारंवार घडतात. यापूर्वीही अनेक ठार झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत.वन विभागाने परिसरात विशेष गस्त आणि जागरूकता मोहीम राबवण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र स्थानिकांना यावर विश्वास बसत नाही. या घटनेमुळे संपूर्ण सिंदेवाही तालुका हादरला आहे..Chandrapur News: ताडोबात उभे राहिले १६ कृत्रिम पाणवठे राज ठाकरे यांचे आदेश; मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी घेतला पुढाकार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.