विदर्भ

Chandrapur: खड्ड्यांचा फटका नगरसेवकालाच! तुलसी नगर उड्डाणपुलावर अपघातानंतर नागरिकांचा संताप; रोजच्या खड्ड्यांचा अखेर गंभीर परिणाम

Councillor Injured After Falling into Pothole on Flyover : चंद्रपूरातील तुलसी नगर उड्डाणपुलावरील खड्ड्यांमुळे नगरसेवक राहुल विरुटकर यांचा दुचाकी अपघात झाला.
Chandrapur

Chandrapur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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चंद्रपूर: तुलसी नगरजवळील उड्डाणपुलावरील मोठमोठ्या खड्ड्यांमुळे अखेर गंभीर अपघाताची घटना घडली. या खड्ड्यांमुळे रोज जीव मुठीत धरून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांच्या समस्येचा फटका आज स्वतः नगरसेवक राहुल विरुटकर यांनाही बसला.

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