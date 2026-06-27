Chandrapur: खड्ड्यांचा फटका नगरसेवकालाच! तुलसी नगर उड्डाणपुलावर अपघातानंतर नागरिकांचा संताप; रोजच्या खड्ड्यांचा अखेर गंभीर परिणाम

चंद्रपूर: तुलसी नगरजवळील उड्डाणपुलावरील मोठमोठ्या खड्ड्यांमुळे अखेर गंभीर अपघाताची घटना घडली. या खड्ड्यांमुळे रोज जीव मुठीत धरून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांच्या समस्येचा फटका आज स्वतः नगरसेवक राहुल विरुटकर यांनाही बसला. .सकाळच्या सुमारास ते दुचाकीने तुलसी नगरकडे जात असताना दुचाकीचा तोल जाऊन खड्यात पडले.या घटनेनंतर तुलसी नगर आणइ राष्ट्रवादी नगर परिसरातील नागरिक रस्त्यावर उतरले आणि वीज केंद्रा विरोधात घोषणा दिल्या..Pali Flyover Construction Update : 34 ते 35 खांब आणि नवा आराखडा! मुंबई-गोवा हायवेवरील पाली उड्डाणपूल कधी सुरू होणार? समोर आली मोठी अपडेट.अनेक दिवसांपासून उड्डाणपुलावरील खड्ड्यांबाबत वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप नागरिकांनी केला. या रस्त्यावरून दररोज हजारो नागरिक, विद्यार्थी आणि कर्मचारी प्रवास करतात..Petrol-Diesel Price: कच्चे तेल 72 डॉलरवर घसरले! देशात पेट्रोल-डिझेल-CNG चे नवे दर जाहीर; तुमच्या शहरात किती आहे भाव?.मात्र, रस्त्याची अत्यंत दयनीय अवस्था असल्याने अपघातांचा धोका दिवसेंदिवस वाढत असल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली.त्यानंतर वीज केंद्राचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी रस्त्याची तातडीने पाहणी करून उड्डाणपुलावरील खड्डे लवकरात लवकर दुरुस्त करण्यात येतील, असे आश्वासन दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.