Chandrapur: चंद्रपूर महापालिकेत पाणीटंचाईवर जोरदार वाद; महापौरांनी विशेष सभा बोलाविण्याची घोषणा

चंद्रपूर: पाणीटंचाईच्या प्रश्नावरून आज झालेल्या महापालिकेच्या आमसभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी जोरदार आरडाओरड केली. या पार्श्वभूमीवर महापौर संगीता खांडेकर यांनी येत्या आठवड्यात पाणी विषयावर विशेष सभा बोलाविण्याची घोषणा केली..महापौर संगीता खांडेकर, उपमहापौर प्रशांत दानव, सभापती मनस्वी गिऱ्हे आणि आयुक्त अकनुरी नरेश यांच्या उपस्थितीत दुपारी एक वाजता सभा सुरू झाली. सुरुवातीपासूनच विविध मुद्द्यांवरून वातावरण तापलेले दिसून आले. तिन्ही झोनमधील लहान-मोठ्या नाल्यांच्या साफसफाईसाठी व मनुष्यबळ पुरवठ्यासाठी संत मीराबाई संस्थेला कंत्राट देण्याच्या प्रस्तावावर काँग्रेस नगरसेवकांमध्येच मतभेद उघड झाले. वडेट्टीवार समर्थक गटनेते राजेश अडूर यांनी प्रस्ताव मंजूर करण्याची भूमिका घेतली, तर खासदार प्रतिभा धानोरकर समर्थक नगरसेवक राहुल घोटेकर यांनी कंत्राटदाराने बोगस अनुभव प्रमाणपत्र जोडल्याचा आरोप करत तीव्र विरोध दर्शविला. अखेरीस सत्ताधारी भाजप नगरसेवकांनी काँग्रेसमधील काही सदस्यांच्या मदतीने हा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. पाणी प्रश्नावर महिला व बालकल्याण सभापती संगीता भोयर, रॉबीन बिश्वास यांच्यासह सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले..काही प्रभागांमध्ये नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात अडचणी असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगताच महापौरांनी विशेष सभा घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. दरम्यान, राणी हिराई जन्मोत्सव कार्यक्रमाच्या आयोजनावरूनही वाद निर्माण झाला. आमदार किशोर जोरगेवार समर्थक नगरसेवक जितेश कुळमेथे यांनी निविदा प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याचा आरोप करत संपूर्ण लेखाजोखा सभागृहासमोर मांडण्याची मागणी केली..यावर माजी मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार समर्थक नगरसेवक राहुल पावडे यांनी सर्व प्रक्रिया नियमांनुसार झाल्याचे स्पष्ट केले. यावेळी जोरगेवार समर्थक आणि काँग्रेस नगरसेवकांनी आयुक्त व महापौरांनी स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी केली. या विषयावर चर्चा सुरू असतानाच महापौर संगीता खांडेकर यांनी अचानक सभा समाप्त झाल्याची घोषणा करून सभागृह सोडले..त्यामुळे इतर महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होऊ शकली नाही आणि सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षातील काही नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली. सभेत पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत मिळालेल्या १०६ कोटी रुपयांच्या निधीच्या वापरासंदर्भात लेखाधिकारी गोस्वामी यांनी माहिती सादर केली..तसेच नगरसेवक नंदू नागरकर यांनी नगररचना विभागातील सर्व अधिकारी एकाचवेळी महिनाभराच्या सुटीवर गेल्याचा मुद्दा उपस्थित करत चौकशीची मागणी केली. महापौरांना बरखास्त करण्याची मागणी नगरसेवक प्रदीप देशमुख यांनी महापौर संगीता खांडेकर यांना पदावरून बरखास्त करण्याची मागणी केली. त्यांनी यासंदर्भात सभागृहात निवेदन सादर करून ते आयुक्तांच्या माध्यमातून शासनाकडे पाठविण्याची मागणी केली. देशमुख यांनी महापौरांनी कर्तव्यात कसूर केली असून नियमभंग केल्याचा आरोप केला.