Chandrapur: पाणीटंचाईविरोधात मनपावर धडक; शिवसेनेचा पुढाकार; प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी

चंद्रपूर: शहरामध्ये वाढत्या भीषण पाणीटंचाईच्या विरोधात शिवसेनेच्या वतीने मंगळवारी (ता. २) महापालिकेसमोर ‘पाणी हक्क उठाव’ आंदोलन करण्यात आले. छत्रपती श्री शिवाजी महाराज चौकापासून ते महानगरपालिकेपर्यंत शेकडो महिलांची रॅली काढण्यात आली. यावेळी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. .शहरातील बाजार वॉर्ड, गंज वॉर्ड, बालाजी वॉर्ड, पठाणपुरा, बाबूपेठ, भानापेठ, हॉस्पिटल वॉर्ड, एकोरी वॉर्ड, महाकाली वॉर्ड, जलनगर वॉर्ड, बिनबा गेट वॉर्ड, रामनगर, दादमहल वॉर्ड, गौतम नगर, समाधी वॉर्ड, कोतवाली वॉर्ड, दादमहल परिसर, विठ्ठल मंदिर वॉर्ड, अंचलेश्वर गेट परिसर, ताडबन परिसर तसेच भिवापूर परिसरांमध्ये भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. या भागांतील नागरिकांना पाण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भटकंती करावी लागत आहे..Petrol-Diesel Price: कच्च्या तेलात भावात 7% वाढ झाल्यानंतर देशात पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर लागू! पाहा तुमच्या जिल्ह्यातील ताजे दर.या गंभीर परिस्थितीबाबत शिवसेनेच्या वतीने १९ मे रोजी प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले होते. त्यानंतर २२ मे रोजी उपायुक्तांना टंचाईग्रस्त भागांची माहिती, टँकर आवश्यकता व सिंटेक्स बसविण्याबाबत यादी देण्यात आली होती. मात्र प्रशासनाकडून कोणतीही प्रभावी उपाययोजना करण्यात आली नाही. प्रशासनाकडून केवळ टाळाटाळ होत असल्याने अखेर आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला..टंचाईग्रस्त भागांमध्ये नियमित टँकर व्यवस्था सुरू करण्यात यावी, फुटलेल्या पाईपलाईन दुरुस्त करण्यात याव्या, रखडलेली अमृत जल योजना युद्धपातळीवर पूर्ण करून पाणीपुरवठा सुरू करण्यात यावा, प्रत्येक प्रभागात सिंटेक्स व पर्यायी पाणी व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, १७ प्रभागांसाठी स्वतंत्र जल कृती समिती स्थापन करण्यात यावी, प्रत्येक प्रभागामध्ये जलमित्र नियुक्त करण्यात यावेत, सर्व कामांचा दर आठ दिवसांनी आढावा घेण्यात यावा. आकारण्यात येणाऱ्या पाणीकराच्या तुलनेत योग्य प्रमाणात व नियमित पाणीपुरवठा करण्यात यावा, आदी मागण्यांचे निवेदन मनपा प्रशासनाला सादर करण्यात आले. प्रशासनाने तत्काळ ठोस उपाययोजना न केल्यास भविष्यात आणखी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला..Kolhapur Rape Case : ओळखपत्र करून देण्याचा बहाणा, तरुणीवर सामूहिक वारंवार अत्याचार; फोटो, व्हिडिओ व्हायरलची धमकी, पोलिसांनी मोबाईल घेतला अन्.आंदोलनामध्ये जिल्हाप्रमुख ॲड. युवराज धानोरकर, युवा सेना जिल्हाप्रमुख शैलेश केळझरकर, गोमती पाचभाई, रवी आसवानी, महेश पाटील, कार्तीक डोनीवार, कोमल मोहितकर, मेघा आक्केवार, ॲड. मृणालिनी रागीट, शुभांगी आसुटकर, संतोषी कादलवार, सीमा मेश्राम, कीर्ती कत्तुरवार, वनिता आसुटकर, वीरेन वाटकर, महेश आक्केवार यांच्यासह शेकडो महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.