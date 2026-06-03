विदर्भ

Chandrapur: पाणीटंचाईविरोधात मनपावर धडक; शिवसेनेचा पुढाकार; प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी

Massive Protest Against Water Shortage in Chandrapur: चंद्रपूरमध्ये भीषण पाणीटंचाईविरोधात शिवसेनेने महानगरपालिकेसमोर आंदोलन केले. टँकर व्यवस्था, जलयोजना पूर्णता आणि नियमित पाणीपुरवठ्याच्या मागण्यांसाठी शेकडो महिलांनी रॅली काढली.
Chandrapur

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सकाळ वृत्तसेवा
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चंद्रपूर: शहरामध्ये वाढत्या भीषण पाणीटंचाईच्या विरोधात शिवसेनेच्या वतीने मंगळवारी (ता. २) महापालिकेसमोर ‘पाणी हक्क उठाव’ आंदोलन करण्यात आले. छत्रपती श्री शिवाजी महाराज चौकापासून ते महानगरपालिकेपर्यंत शेकडो महिलांची रॅली काढण्यात आली. यावेळी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला.

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