Chandrapur: तापमान वाढताच पाणीटंचाई तीव्र; चंद्रपुरात एक दिवसाआड टॅंकरने पाणीपुरवठा

चंद्रपूर: चंद्रपूर जिल्ह्याचे सरासरी पर्जन्यमान ११४० मिमी आहे. मागील वर्षी जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला. त्यामुळे उन्हाळ्यात पाणीटंचाई जाणवणार नाही, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र, मार्च महिन्यापासून सूर्यनारायण आग ओकू लागल्याने पाण्याचे स्त्रोत आटत असल्याने पाणीटंचाई जाणवत आहे. शहरातील अनेक भागांत एक दिवसाआड टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. मे महिन्यात आणखी भीषण परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जाते..चंद्रपूर शहराला इरई धरणातून पाणीपुरवठा करण्यात येतो. वाढत्या तापमानाने या धरणातील पाणीसाठा हळूहळू कमी होत आहे. काही वर्षांपूर्वी शहरातील नागरिकांना चोवीस तास पाणी मिळावे या उद्देशाने राज्य शासनाच्या माध्यमातून अमृत पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू झाले. ही योजना पूर्ण झाल्यास शहरातील पाणीटंचाईचा प्रश्न मिटणार होता. मात्र, कोट्यवधी रुपये खर्चूनही योजना पूर्णत्वास आली नाही..अमृत योजनेअंतर्गत शहरात ठिकठिकाणी पाण्याच्या टाक्या बांधण्यात आल्या. पाइपलाइन टाकण्यात आली. त्यानंतर मोजक्याच भागात पाणीपुरवठा सुरू होता. तापमान दिवसोंदिवस वाढता असल्याने पाण्याचा प्रश्न गंभीर होत आहे. अनेक प्रभागांत एकदिवसाआड टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. यासाठी मनपाने सुरुवातीला आठ टँकर लावले. त्यानंतर आणखी दोन टँकर वाढविले..२० ते २५ प्रभागांचा समावेशचंद्रपूर शहरातील रमाबाईनगर, वडगाव, सावरकरनगर, अपेक्षानगर, दादमहल वॅार्ड, बाबूपेठ, भिवापूर, गुलमोहर कॉलनी, लालपेठ कॅालरी, महसूल कॅालनी, राजीव गांधीनगर, परिवर्तन चौक, एकता चौक, श्यामनगर, इंदिरानगर, निर्माणनगर, अंचलेश्वर गेट परिसर, चोरखिडकी, नगीनाबाग, ओमभवन परिसर आणि राष्ट्रवादीनगरातील काही भागांत सध्या टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे.."२२५ कोटी रुपयांची पहिली अमृत पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित होऊनही चंद्रपूर शहरातील नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळत नाही. २७० कोटी रुपयांच्या दुसऱ्या योजनेचे काम सुरू आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही पाणी का मिळत नाही हा सामान्य चंद्रपूरकरांचा प्रश्न आहे."-पप्पू देशमुख, नगरसेवक, चंद्रपूर.