Chandrapur: हत्तींचा कळप ताडोबाच्या उंबरठ्यावर; वनविभागाची चिंता वाढली; सावली तालुक्यातील मुरमाडी परिसरात मुक्काम

चंद्रपूर: गेल्या काही दिवसांपासून सावली तालुक्यात असलेल्या रानटी हत्तींचा कळप आता ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या दिशेने जात आहे. यामुळे वनविभागासह ताडोबा प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. सध्या रानटी हत्तींचा हा कळप सावली तालुक्यातील मुरमाडी-गोलाभूज येथील तलावाच्या परिसरात मुक्कामी आहे. घनदाट जंगल, मुबलक पाणी असल्याने त्यांचा मुक्काम वाढण्याची शक्यता आहे. .गडचिरोली जिल्ह्यातून वाहणाऱ्या वैनगंगा नदीमार्गे ३० रानटी हत्तींचा कळप काही दिवसांपूर्वी सावली तालुक्यात दाखल झाला. जंगलालगत असलेल्या अनेक गावांतून सध्या हा कळप मुरमाडी-गोलभूज परिसरात वास्तव्यास आहे..Ajinkyatara Fort: शिवकालीन वैभवाने उजळणार ‘अजिंक्यतारा’; ११० कोटींच्या विकास आराखड्याने बदलणार रूप, सातारच्या गौरवशाली इतिहासाला नवी झळाळी.या भागात मोठा तलाव आहे. तलावाच्या शेजारीच या कळपाने मुक्काम ठोकला आहे. मुरमाडी परिसरातील एका घराचेही या कळपाने नुकसान केले. त्यामुळे या परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. सध्या खरीप हंगाम सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर वनविभाग हत्तींच्या हालचालीवर लक्ष ठेवून आहे. २५ सदस्यांचे प्रशिक्षित पथक मुरमाडी परिसरात तैनात करण्यात आले आहे..ड्रोनद्वारे नजररानटी हत्तींच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी वन विभागाकडून ड्रोनचा वापर करण्यात येत आहे. गावांच्या सीमांवर पेटते टेंभे लावणे, तिखटाचा धूर करून हत्तींना परावृत्त करणे तसेच आवश्यकतेनुसार गस्त वाढविणे, अशा उपायांचा अवलंब केला जात आहे. ध्वनिक्षेपकांच्या माध्यमातून नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन वनविभागाने केले आहे. रात्रीच्या वेळी अनावश्यकपणे घराबाहेर न पडणे, हत्ती दिसल्यास त्यांच्याजवळ जाण्याचा प्रयत्न न करणे आणि तातडीने वन विभागाला माहिती देणे, अशा सूचना ग्रामस्थांना दिल्या जात आहेत..IND vs ENG: भारतीय फॅन्ससाठी भारत-इंग्लंड T20I सामन्यांच्या वेळापत्रकात मोठा बदल, ECB चा निर्णय; किती वाजता सुरू होणार मॅच?.पश्चिम बंगालमधील तज्ज्ञ दाखलरानटी हत्तींच्या कळपाला सुरक्षितरित्या जंगलात हाकलून लावण्यासाठी पश्चिम बंगाल येथील हत्तीतज्ज्ञ श्याम टॅटू यांना पाचारण करण्यात आले आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनविभागाने रणनिती आखली आहे. सध्या हत्तींचा कळप शांत असला तरी वनविभाग परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी वनविभागाने उपाययोजना केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.