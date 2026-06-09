विदर्भ

Chandrapur: हत्तींचा कळप ताडोबाच्या उंबरठ्यावर; वनविभागाची चिंता वाढली; सावली तालुक्यातील मुरमाडी परिसरात मुक्काम

Wild Elephant Herd Moves Towards Tadoba Landscape: गडचिरोलीतून आलेला ३० रानटी हत्तींचा कळप चंद्रपूर जिल्ह्यातील सावली तालुक्यात मुक्कामी असून ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या दिशेने सरकत आहे.
Chandrapur

Chandrapur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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चंद्रपूर: गेल्या काही दिवसांपासून सावली तालुक्यात असलेल्या रानटी हत्तींचा कळप आता ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या दिशेने जात आहे. यामुळे वनविभागासह ताडोबा प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. सध्या रानटी हत्तींचा हा कळप सावली तालुक्यातील मुरमाडी-गोलाभूज येथील तलावाच्या परिसरात मुक्कामी आहे. घनदाट जंगल, मुबलक पाणी असल्याने त्यांचा मुक्काम वाढण्याची शक्यता आहे.

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