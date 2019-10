Maharashtra vidhansabha 2019 : चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, भाजपविरोधात पोस्ट करू नका 

नागपूर : तुमच्या भावना मी समजू शकतो. मात्र, तेली समाजाच्या नावाने व संताजी महाराजांचे नाव घेऊन भाजपविरोधात सोशल मीडियावर पोस्ट टाकणे बंद करा, असे भावनिक आवाहन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी समाजबांधवांना केले. सर्वांना आवाहन करणारा एक व्हीडीओसुद्धा त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केला आहे.

कामठीतून उमेदवारी दिली नसल्याने चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे समर्थक संतापले आहेत. भाजपला धडा शिकवण्याची ते भाष करीत आहेत. सोशल मीडियावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना धडा शिकवण्याचे आवाहन केले जात आहे. काही कार्य कर्ते तेली समाजावर अन्याय केल्याचे सांगून भाजपविरोधात मतदान करण्याचे आवाहन करीत आहेत. त्याकरिता संत जगनाडे महाराजांचे आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या फोटाचाही पोस्टमध्ये वापर करीत आहेत. बावनकुळे सर्व कार्यकर्त्यांची समजूत काढीत आहेत. मात्र, सोशल मीडियावरून भाजपविरोधात प्रचार सुरूच असल्याने त्यांनी एका व्हिडिओद्वारे हा प्रकार थांबवण्याचे आवाहन केले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वात देशाला मजबूत करण्याचा संकल्प भाजपने केला आहे. या संकल्पाला आपल्याला पाठिंबा द्यायचा आहे. माझ्या वडिलांच्या जागी असलेले नितीन गडकरी आणि मोठ्या भावासारखे देवेंद्र फडणवीस यांच्या छत्रछायेत मी मोठा झालो. पक्षाने मला जिल्हा परिषद सदस्यपदापासून ते मंत्रिपदापर्यंत जबाबदाऱ्या दिल्या. यावेळी माझ्यावर 27 विधानसभा मतदारसंघांचा प्रचार करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. माझ्या निवडणुकीपेक्षाही ही जबाबदारी मोठी आहे. आपल्याला मजबूत महाराष्ट्र निर्माण करण्यासाठी काम करायचे आहे. समर्थक व कार्यकर्ते अशा पद्धतीने भाजपविरोधात मतदान समाजमाध्यमांचा वापर करत असतील, तर त्याचे दुःख आहे. सर्वांनी अशा प्रकारच्या पोस्ट करणे तत्काळ थांबवावे, असे आवाहन चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कार्यकर्त्यांना आणि जनतेला केले आहे.

Web Title: Chandrashekhar Bawanakule said, Do not post against BJP