सावध व्हा... परदेशात सहलीच्या नावावर होऊ शकते फसवणूक; अंजनगावसुर्जीत घडला प्रकार

अंजनगावसुर्जी (जि. अमरावती) : थायलंड - बॅंकॉक सहलीच्या नावावर पर्यटकांची फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली अंजनगावसुर्जी पोलिसांनी डॉ. नंदकिशोर अरुण पाटील (वय 30) व विनोद अरुण पाटील (वय 32, दोघेही रा. शहापुरा, अंजनगाव) यांना अटक केली.



याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मानव सेवा विकास फाउंडेशन संस्थेमार्फत थायलंड येथील सहलीचे आयोजन अंजनगावसुर्जी येथील नंदकिशोर अरुण पाटील व त्याचा भाऊ विनोद अरुण पाटील यांनी 16 जून 2019 रोजी केले होते. प्रतिव्यक्ती चाळीस हजार रुपये याप्रमाणे एकूण 41 पर्यटकांचे पैसे त्यांनी स्वतःच्या अकाउंटला जमा केले होते. ठरलेल्या तारखेप्रमाणे एकूण 41 पर्यटक विदेशातील सहलीकरिता मुंबई विमानतळावर जमा झाले असता सहल आयोजित करणारे डॉ. नंदकिशोर पाटील व विनोद पाटील हे दोघेही विमानतळावर उपस्थित नसल्याने पर्यटकांमध्ये शंका निर्माण झाली. क्लिक करा - आता लायसन्ससाठी कुठेही जायची गरज नाही; घरबसल्या पुढील पद्धतीने काढा लर्निंग लायसन्स

लगेच पर्यटकांनी नंदकिशोर पाटील याच्याशी संपर्क केला असता पर्यटकांचे कॉल रिसिव्ह न करता सदर सहल काही तांत्रिक कारणामुळे रद्द झाल्याचे व आपले पैसे आठ दिवसांत परत करण्याचे मॅसेज पाठवले. परंतु पर्यटकांचे कोणतेही पैसे आजपर्यंत परत न मिळाल्याने अखेर यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद येथील एक पर्यटक राजूसिंग धनसिंग जाधव (वय 62) व रजनी काळमेघ (रा. जरुड) यांनी अंजनगाव पोलिस ठाणे गाठून डॉ. नंदकिशोर पाटील, विनोद पाटील यांच्याविरुद्ध बुधवारी (ता. 21) तक्रार दाखल केली. त्यावरून विदेशातील सहलीच्या आयोजनाखाली फसवणूक करणारे व विमानाचे बनावट तिकीट तयार करणारे नंदकिशोर पाटील आणि विनोद पाटील यांच्याविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून दोघांनाही अटक केली. पोलिसांनी त्यांना न्यायालयात उपस्थित केले असता न्यायालयाने त्यांना 27 ऑक्‍टोबरपर्यंत पोलिस कस्टडी दिली. ठाणेदार राजेश राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक राजेश जवरे याप्रकरणाची सखोल चौकशी करीत असून यामध्ये अनेक आरोपी निघण्याची शक्‍यता पोलिसांनी वर्तविली आहे. संपादन : अतुल मांगे

