Buldhana News: बुलडाणा शहरात धर्मवीर संभाजी महाराज जयंती उत्सव आजपासून भव्य सोहळ्यात; स्मारक, जयस्तंभ चौकात पाळणा कार्यक्रम व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन

बुलडाणा: बुलडाणा शहरात धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज जयंती दरवर्षी आज (ता.१४) रोजी अत्यंत भव्य आणि उत्साहात साजरी केली जाते.यावर्षी आमदार संजय गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली (ता.१३) मे पासून विविध उपक्रम सुरूवात झाली असून आज गुरुवार (ता. १४) रोजी मुख्य सोहळा, छत्रपती संभाजी महाराज स्मारक, जयस्तंभ चौक येथे जन्मोत्सव सोहळा व भव्य पाळणा कार्यक्रम आयोजित केली आहे. शुक्रवार (ता.१५) रोजी स्थानिक शिवस्मारक, संगम चौकातून शोभायात्रा काढण्यात येणार आहे..दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही छत्रपती संभाजी महाराज जयंती उत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यंदाच्या जन्मोत्सवामध्ये शिवभक्तांसाठी विविध धार्मिक, सांस्कृतिक आणि प्रेरणादायी कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे..यादरम्यान १३, १४ आणि १५ मे रोजी विविध कार्यक्रमांसह विविध महापुरुषांचे वेशभूषा, मल्लखांब, हाथी, घोडेस्वार अशी भव्य शोभायात्रा काढली जाणार आहे. बुधवार (ता. १३) रोजी स्थानिक गांधी भवन येथे प्रसिद्ध शिवव्याख्याते व गायक अवधुत गांधी यांचा छत्रपती शिवाजी महाराज आणि धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या शौर्यगाथेवर आधारित शिवगीतांचा विशेष कार्यक्रम घेण्यात आला..तर जन्मोत्सव सोहळा व भव्य पाळणा कार्यक्रमाचे आयोजन गुरुवार (ता.१४) रोजी शहरातील छत्रपती संभाजी महाराज स्मारक, जयस्तंभ चौक, बुलडाणा येथे सकाळी ९ वाजता करण्यात आले आहे. तर याच ठिकाणी सायंकाळी ७ वाजता लालबाग बिट्स मुंबई – लाईव्ह बँड शो आणि रात्री ९ वाजता भव्य लेझर लाईट शो व आतिषबाजी शो होणार आहे..तर शुक्रवार (ता.१५) रोजी शिवस्मारक, संगम चौक, बुलडाणा येथून भव्य शोभायात्रा सायंकाळी ५ वाजता काढण्यात येईल. धर्मवीर छत्रपती श्री. संभाजी महाराज यांच्या शौर्य, त्याग आणि धर्मनिष्ठेचा जागर बुलडाणा शहरात पुन्हा एकदा अनुभवण्यासाठी तमाम शिवप्रेमी, शंभू भक्त, युवक, माता-भगिनी आणि नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन आयोजकांकडून करण्यात आले आहे.