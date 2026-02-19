Chhatrapati Shivaji Maharaj:विदर्भभूमी शिवरायांच्या पदस्पर्शाने ६ वेळा पावन, आग्रा कैदेतून सुटल्यानंतर विदर्भातून प्रवास

आरती दलाल-धारकर नागपूर : छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची स्थापना करून इतिहास घडवला. त्यांच्या कार्याचे आणि राज्यव्यवस्थेचे पोवाडे आजही गायले जातात. पण शिवाजी महाराज विदर्भात आले की नाही, हा एक विषय होता. इतिहासकार प्रा. डॉ. किशोर वानखेडे यांनी दिलेल्या संदर्भानुसार विदर्भाच्या भूमीलाही शिवरायाचे पाय लागले. किमान सहा वेळा तरी ते वेगवेगळ्या कारणांनी विदर्भात आले असल्याचे संदर्भ आहेत..शिवरायांचा विदर्भाशी असलेला संदर्भ शोधत असताना खामगाव येथील इतिहासकार प्रा. डॉ. किशोर वानखेडे यांनी अनेक संदर्भ दिले. या माहितीनुसार शिवराय आणि वऱ्हाडचा फार जवळचा संबंध आहे. महाराजांच्या मातोश्री राष्ट्रमाता मासाहेब जिजाऊ यांचे जन्मस्थान बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेड राजा होते. तेथे त्यांचा जन्म १२ जानेवारी १५९८ रोजी झाला. शिवरायांचे बालपण सिंदखेड राजा येथे काही काळ गेले. बालपणातच त्यांचा वऱ्हाडच्या भूमीशी जवळचा संबंध आला..Premium|Shivaji Maharaj Gingee Vellore : गुलाम व्यापारावर बंदी आणि युरोपीय धर्तीवर किल्ल्यांची बांधणी! महाराजांच्या प्रशासनाची इंग्रजांकडून नोंद.अल्पावधीत शिवरायांनी स्वराज्य स्थापन केले. त्यांचे राज्य गिळंकृत करण्यासाठी औरंगजेबाने शाहिस्तेखानास वऱ्हाड आणि स्वराज्यात पाठवले. तब्बल तीन वर्षे खान महाराष्ट्रात तळ ठोकून होता. या काळात प्रजेचे अतोनात हाल झाले. शिवरायांनी धैर्याने संकटाला तोंड देत शाहिस्तेखानाचा बिमोड केला. तेव्हा आर्थिक झीज भरून काढण्यासाठी मुघल साम्राज्यातील प्रसिद्ध सुरत शहर त्यांनी लुटले. परतीच्या प्रवासात शिवरायांची काही सेना मलकापूर, रोहिण खेड, भोकरदन मार्गे पुण्यात पोहोचली हे संदर्भ प्रा. वानखेडे यांनी त्यांच्या पुस्तकात दिले आहेत. .यातील रोहिण खेड किल्ल्याबाबत अनेक कथा आहेत. सुरतच्या दुसऱ्या लुटीनंतरही वऱ्हाडातून शिवराय गेल्याचा पुरावा वडनेर भोलजी, तालुका मलकापूर येथील मंदिरात एका फलक लेखात वर्णित आहे. असाच संदर्भ निंबादेवी संस्थानातही आढळतो. पुरंदर तहात गेलेले किल्ले परत मिळवण्याची मोहीम छत्रपतींनी १६७० मध्ये सुरू केली होती. कोंढाणा घेत विजयाची मुहूर्तमेढ पुन्हा रोवत स्वराज्याचा विस्तार केला. १६६६ ते १६७० या काळात झालेली प्रचंड आर्थिक हानी भरून काढण्यासाठी महाराजांनी वऱ्हाडातील प्रसिद्ध मुघली बाजारपेठ असलेले आताचे कारंजा शहर ३ ऑगस्ट १६७० रोजी लुटले. (उल्लेख - विदर्भातील सुफी संत पुस्तकात) लुटीनंतर ते बाळापूर येथे दाखल झाले. .बाळापूर तेव्हा मुघलांचे महत्त्वाचे आर्थिक केंद्र होते. मुघलांना वऱ्हाडातून चार कोटींचा महसूल मिळत होता. त्यामुळे वऱ्हाड प्रांत हा आर्थिक बाबतीत सधन होता. बाळापूर येथेही शिवरायांच्या सैन्याने लूट केली. परंतु, लूट करताना मन नदीच्या पूर्व किनाऱ्यावरील खान काहामध्ये असलेल्या सुफी संतांशी सैनिकांची भेट झाली. खानकाहमध्ये सैनिक येताच येथील खानकाहचे प्रमुख सय्यद इनायत उल्ला नक्षबंदी या सुफी संतांनी आपल्या जवळील घोडा, काही धान्य, वस्त्रे आणि इतर आध्यात्मिक साहित्य सैनिकांच्या सुपूर्द केले. संतांच्या दानशूरतेचे त्यांना आश्चर्य वाटले. त्यावेळी छत्रपतींनी सुफी संतांच्या कार्याची दखल घेत त्यांची भेट घेतली. ८ ऑगस्ट १६७० रोजी ही भेट झाली. या दर्ग्याला त्यांनी त्यावेळी एक रुपयाची देणगी दिली. १९६० पर्यंत भोसले कुटुंबाकडून या दर्ग्याला देणगीची रक्कम मिळत राहिली. एक रुपयाचे मूल्य हे १४२८ रुपये झाले होते. याचा उल्लेख तारिक ए इन्कलाबी किरदा शिवाजी महाराज या ग्रंथाचे लेखक प्रा. शाहाज अली यांनी केला आहे. तसेच प्रा. वानखडे यांनी प्रकाशित केलेल्या विदर्भातील सुफी संत या पुस्तकात याचे उल्लेख आढळतात..आग्रा भेटीतील कलमानुसार संभाजी महाराजांना पाच हजारी मनसब आणि दोन सुभ्यांची जबाबदारी दिली गेली होती. हे दोन सुभे बाळापूर आणि आवंडे खोत या दोन सुभ्यांची जबाबदारी संभाजी महाराजांनी प्रतापराव गुजर यांच्यासोबत औरंगाबाद येथे राहत यशस्वीरित्या सांभाळली..वऱ्हाडाशी राजकीय,आर्थिक, सामाजिक संबंधअर्थातच शिवराय आणि संभाजी महाराजांचाही वऱ्हाडाशी राजकीय हेतूने संबंध आला आहे. वैवाहिक जीवनातही त्यांचा वऱ्हाडाशी फार जवळचा संबंध येतो. वऱ्हाडातील बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली तालुक्यात करवंड नावाचे मध्ययुगीन काळातील प्रसिद्ध गाव आहे. या गावाला ५२ बुरुजी म्हणूनही ओळखले जाते. या गावात मातीची गडी असून ते प्रसिद्ध सरदार इंगळे यांच्या मालकीची आहेत. इंगळे घराणे हे पूर्वीपासून निजामशाही दरबारात सरदार होते. शिवरायांनी स्वराज्याची निर्मिती करीत असताना मातब्बर सरदारांच्या कुटुंबीयांशी वैवाहिक संबंध जोडले आणि ते जपले सुद्धा. येथील इंगळे घराण्यातील गुणवंतीबाई इंगळे यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला होता. त्या शिवरायांच्या सातव्या पत्नी होत्या. त्यामुळे शिवराय वऱ्हाडचे जावई सुद्धा ठरतात. ही विदर्भवासीयांसाठी गौरवाची बाब आहे. याचप्रमाणे अनेक मातब्बर सरदारांना जाधव आणि इंगळे घराण्यातील मुली दिल्या गेल्या. शिवरायांचे सावत्र बंधू व्यंकोजी राजे भोसले यांचा विवाह दीपाबाई इंगळे यांच्याशी झाला होता. त्यामुळे वऱ्हाड आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा राजकीय, आर्थिक, सामाजिक तथा वैवाहिक संबंध वऱ्हाड प्रांताशी पर्याायाने विदर्भाशी राहिला असल्याचे संदर्भ ऐतिहासिक दृष्टिने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत..Premium|Mary Kom: मेरी कोम आणि ओन्लर कोमच्या संसारातील तणाव; समजुतीपासून कटुत्यापर्यंतचा प्रवास.आग्रा कैदेतून सुटल्यानंतर विदर्भातून प्रवासशिवरायांचा पराभव करण्यासाठी मिर्झाराजे जयसिंग दिलेरखानासोबत महाराष्ट्रात आले. तेव्हा प्रसिद्ध असा पुरंदर तह झाला. तहानुसार आग्रा भेटीत शिवरायांना नजरकैदेत टाकले गेले. तिथून सुटका करून घेतल्यावर साधूच्या वेशात देश भ्रमण करीत असताना शिवराय बुलढाणा जिल्ह्यातील मैलगड किल्ल्यावर आल्याचा उल्लेख आहे. (हा उल्लेख प्रा. वानखेडे यांच्या वऱ्हाडातील किल्ले भाग २ मध्ये आहे.) परंतु किल्ल्याचा किल्लेदार असलेल्या गोसावीला छत्रपती गडावर आल्याची बातमी समजली. त्याने बक्षिसाच्या लालसेपोटी औरंगजेबाला ही बातमी देण्याचे ठरवले. तसा सैनिकांशी वार्तालाप सुरू असताना किल्लेदाराच्या पत्नीने ते ऐकले आणि शिवरायांना सावध करीत पुढच्या प्रवासासाठी रवाना केले. तेथून शिवराय कोणत्या मार्गाने गेले याचा संदर्भ मिळत नाही. परंतु मैलगड किल्ल्यावर ते आले असल्याचे अनेक संदर्भ इतिहासात उपलब्ध आहेत आणि या दाव्याला इतिहास संशोधकांनीही दुजोरा दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.