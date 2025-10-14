Amravati News: तरुणाचा मृतदेह झाडावर लटकलेला आढळला; घातपाताची शक्यता, चिखलदरा जंगलातील घटना

चिखलदरा: चार दिवसांपासून बेपत्ता असलेल्या चिखलदरा तालुक्यातील युवकाचा मृतदेह जंगलामध्ये झाडावर लटकलेल्या स्थितीत आढळून आला. सदर घटना सोमवारी (ता. १३) सकाळी उघडकीस आली..बबलू बुदला सावलकर (रा. मरियमपूर, चिखलदरा), असे मृत युवकाचे नाव असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.शुक्रवारपासून (ता. १०) तो घराबाहेर गेला होता, परंतु सोमवारी सकाळी त्याचा मृतदेह चिखलदरा येथील परफेक्ट पॉइंटजवळील जंगलात झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत आढळून आला..बबलू सावलकर चिखलदऱ्यातील पंचबोल पॉइंट येथे खारेदाणे विकण्याचे काम करीत होता. मागील काही दिवसांपासून कामधंदा नसल्याने तो मानसिक तणावाखाली असल्याचे नातेवाइकांनी सांगितले..शुक्रवारी सकाळी तो कामाच्या शोधात मरियमपूरवरून चिखलदराकडे गेला होता, मात्र संध्याकाळपर्यंत घरी परतला नाही. सोमवारी सकाळी गाविलगड वनरेंजच्या मजुरांना जंगलात गस्त घालत असताना झाडाला लटकलेला मृतदेह दिसला..Leopard In Kolhapur : पन्हाळगड पायथ्याजवळ आढळला मृत बिबट्या, कारण अद्याप अस्पष्ट.त्यांनी वनाधिकाऱ्यांसह चिखलदरा पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी मृतदेह खाली काढून उत्तरीय तपासासाठी चिखलदरा ग्रामीण रुग्णालयात पाठवला. प्राथमिकदृष्ट्या ही आत्महत्येची घटना वाटत असली तरी पोलिसांकडून मात्र सर्वच स्तरावर विचार केल्या जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.