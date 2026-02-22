Buldhana Shivaji Maharaj Statue Row : चिखला गावचे फरार सरपंच Ganesh Kakad कोण? पहिल्यांदाच समोर येत व्हिडिओद्वारे दिली प्रतिक्रिया

बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार तालुक्यातील चिखला गावात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या स्थापनेमुळे निर्माण झालेल्या वादात भीषण हाणामारी झाली. या प्रकरणात मुख्य आरोपी म्हणून नाव येत असलेले सरपंच गणेश काकड यांनी प्रथमच आपली बाजू मांडली आहे. सध्या ते फरार असून, त्यांनी सर्व प्रकार स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहेत..सरपंच गणेश काकड यांनी सांगितले, “३ तारखेला अज्ञात व्यक्तींनी गावातील त्या जागेवर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा बसवला. पुतळा उभारण्याला आमचा काहीही विरोध नव्हता. पण त्याची जबाबदारी स्वीकारण्यास कोणीही पुढे आले नाही. त्यानंतर ४ आणि ५ तारखेला गावपातळीवर बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत सर्व गावकऱ्यांना बोलावण्यात आले होते. पाटील साहेब आणि पीएसआय साहेब उपस्थित होते. गावकऱ्यांच्या एकमताने ठरले की, ही जागा आंगणवाडीची आहे. तिच्या बाजूला पाण्याचे फिल्टर आहे. लहान मुले तिथे खेळतात. गावाच्या भौगोलिक स्थितीनुसार १००-१५० लोक बसतील एवढी मोठी जागा तिथे नाही. ही एकमेव उपलब्ध जागा असल्यामुळे मी सर्वांना समजावून सांगितले.”.Buldhana : चिखला गावात शिवरायांच्या अश्वारुढ पुतळ्याची स्थापना, शिवभक्तांनी शनिवारी रात्री बसवला पुतळा; पाहा VIDEO.ते पुढे म्हणाले, “मी त्यांना तीन वेगळ्या जागा सुचवल्या. रीतसर परवानगी घेऊन पुतळा उभारण्याचे सांगितले. मी स्वतः साडेसात हजार रुपये वर्गणी म्हणून दिले. तरीही काही महिलांचा हट्ट होता की पुतळा त्या जागेवरच बसवला जावा.”.सरपंच काकड यांनी स्पष्ट केले, “जो वाद आणि मारामारी झाली, तो पूर्णपणे महिलांमध्ये झाला. दोन्ही गटातील महिला उपस्थित होत्या. मी या वादात कुठेही नव्हतो. मारहाण झालेल्या महिलेवर पुरुषांनी नव्हे, तर इतर महिलांनीच हल्ला केला. त्या महिलेचे कपडे स्वतः फाडले की इतर महिलांनी फाडले, याची मला कल्पना नाही. मी या संपूर्ण प्रकरणात कुठेही सामील नव्हतो.”.ते म्हणाले, “अनेक गंभीर आरोप माझ्यावर लादले जात आहेत. समोर आलेली सत्य परिस्थिती वेगळी आहे. काही लोक समाजाला बदनाम करण्यासाठी कटकारस्थान रचत आहेत. हे सर्व समाजाला चुकीचे दाखवण्याचा प्रयत्न आहे.”.Chhatrapati Shivaji Maharaj : दुष्काळाच्या सावलीत जन्मले शिवराय; सोन्यालाही कवडीमोल भाव, कठीण बालपणातून कसं घडलं स्वराज्याचं भविष्य?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.