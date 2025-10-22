विदर्भ

Chikhli Accident : अमडापूर-चिखली रस्त्यावर दिवाळीच्या दिवशी भीषण अपघात; बुलडाणा अर्बन बँकेच्या कर्मचाऱ्याचा जागीच मृत्यू

Buldana Bank Employee Killed Instantly in Amdapur Hit-and-Run : दिवाळीच्या दिवशी लक्ष्मीपूजन पूर्वीच अमडापूर–चिखली मार्गावर झालेल्या ट्रक अपघातात बुलढाणा अर्बन बँकेचे कर्मचारी विजय गिरी (४५) यांचा जागीच मृत्यू, ट्रक चालकाचा पळ.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
चिखली : दिवाळीच्या सणाच्या दिवशी अमडापूर–चिखली मार्गावर झालेल्या अपघातात बुलडाणा अर्बन बँकेच्या मुख्य शाखेतील कर्मचारी विजय ओंकार गिरी (वय ४५, रा. डोंगर खंडाळा) यांचा जागीच मृत्यू झाला. ही दुर्घटना २१ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी लक्ष्मीपूजनाच्या अवघ्या एक तास आधी घडली.

