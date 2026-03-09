विदर्भ

Buldhana Accident: चिखली हातनी मार्गावर दुचाकींची समोरासमोर धडक; दोघांचा जागीच मृत्यू

Accident News: चिखली-हातनी-बुलडाणा रोडवर दोन दुचाकींचा भीषण समोरासमोर अपघात, दत्तात्रय वाघ आणि सुमीत तेलरकर यांचा जागीच मृत्यू झाला. मार्गावर अपघातांची पुनरावृत्ती आणि नागरिकांची चिंता वाढली आहे.
चिखली : चिखली येथून जवळच असलेल्या हातनी ते बुलडाणा रोडवर शुक्रवारी (संध्याकाळी सुमारे ७.३० वाजताच्या सुमारास दोन मोटरसायकलाचा भीषण अपघात घडला. यात दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला.

