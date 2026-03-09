Buldhana Accident: चिखली हातनी मार्गावर दुचाकींची समोरासमोर धडक; दोघांचा जागीच मृत्यू

चिखली : चिखली येथून जवळच असलेल्या हातनी ते बुलडाणा रोडवर शुक्रवारी (संध्याकाळी सुमारे ७.३० वाजताच्या सुमारास दोन मोटरसायकलाचा भीषण अपघात घडला. यात दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला..दुचाकींची समोरासमोर जोरदार धडक झाल्याने हा अपघात झाला असून परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. दत्तात्रय वाघ (वय ३४) मोसंबेवाडी, (जानेफळ) आणि सुमीत तेलरकर रा.बुलडाणा असे मृतकाचे नाव आहे..Highway Accident : महामार्गावर ट्रॅव्हल अन् ‘ट्रेलर’चा भीषण अपघात; सहा जणांचा जागीच मृत्यू, अनेकजण जखमी.प्राप्त माहितीनुसार, मोसंबेवाडी (जानेफळ) येथील रहिवासी दत्तात्रय वाघ (वय ३४) हे आपल्या दुचाकीने जात असताना हातनी-चिखली-बुलडाणा मार्गावरुन जात असताना समोरून येणाऱ्या दुसऱ्या दुचाकीशी त्यांची जोरदार धडक झाली. या भीषण धडकेत दत्तात्रय वाघ यांच्यासह दुसऱ्या दुचाकीवरील सुमीत तेलरकर (रा. बुलडाणा) या दोघांचा जागीच मृत्यू झाला..सुमीत तेलरकर हे वरुड नाका येथील बँकेच्या शाखेत कर्मचारी म्हणून कार्यरत असल्याची माहिती मिळत आहे. अपघात इतका भीषण होता की दोन्ही दुचाकींचा अक्षरशः चुराडा झाला. घटनास्थळी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती..Buldhana Accident: चिखलीत भीषण अपघात: बी.एस्सी.अॅग्री विद्यार्थ्याचा दुर्दैवी मृत्यू.माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा करून पुढील कारवाई सुरू केली आहे. सदर चिखली बुलडाणा मार्गावर नियमितपणे घडणाऱ्या अपघातामुळे हा मार्ग प्रवाशांसह सर्वसामान्यांच्या जिवावर उठल्याचे दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.