Buldhana Accident: चिखलीत भीषण अपघात: बी.एस्सी.अ‍ॅग्री विद्यार्थ्याचा दुर्दैवी मृत्यू

Accident News: चिखली-बुलडाणा मार्गावरील मालगणी फाटा येथे भरधाव ट्रकच्या धडकेत बीएस्सी अ‍ॅग्री विद्यार्थ्याचा जागीच मृत्यू झाला. एकलारा येथील २३ वर्षीय शंतनू अंभोरे यांच्या निधनाने परिसरात शोककळा पसरली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
चिखली : बी.एस्सी.अ‍ॅग्रीचे शिक्षण घेणार्‍या एका विद्यार्थ्याचा आज १२ फेब्रुवारी रोजी चिखली-बुलडाणा मार्गावरील मालगणी फाटा येथे सकाळी सुमारे ९ वाजे दरम्यान दरम्यान झालेल्या अपघातात जागीच मृत्यू झाला.या अपघातचे वृत्त समजताच संपूर्ण एकलारा वासियांवर शोककळा पसरली आहे.

