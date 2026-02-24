विदर्भ

Buldhana Accident: देवदर्शनाला जाताना दुचाकीला बसची धडक; पती ठार, पत्नी गंभीर जखमी

Chikhli Bus Accident: चिखली-जालना रोडवरील बेराळा फाट्याजवळ एसटी बसने दुचाकीला धडक दिल्याने संजय गायकवाड यांचा जागीच मृत्यू झाला. पत्नी शीला गायकवाड गंभीर जखमी असून रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. पोलिसांकडून अपघाताचा तपास सुरू आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चिखली : चिखली-जालना रोडवरील बेराळा फाट्याजवळ आज एसटी बसने दुचाकीला जबर धडक दिली. या अपघातात दुचाकीस्वार पती जागीचा ठार झाला असून पत्नी रूग्णालयात उपचार घेत आहे.

