Buldhana Accident: देवदर्शनाला जाताना दुचाकीला बसची धडक; पती ठार, पत्नी गंभीर जखमी

चिखली : चिखली-जालना रोडवरील बेराळा फाट्याजवळ आज एसटी बसने दुचाकीला जबर धडक दिली. या अपघातात दुचाकीस्वार पती जागीचा ठार झाला असून पत्नी रूग्णालयात उपचार घेत आहे..ही घटना आज २३ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ९ वाजता घडली.संजय पांडुरंग गायकवाड (वय ५८) रा. केळवद असे मृतकाचे नाव आहे. केळवद येथून जांभोर्याला देवदर्शनासाठी जाणार्या पती पत्नी च्या दुचाकीस रस्ता ओलांडत असतांना जालण्याकडुन येणार्या बस ने दिलेल्या जबर धडकेत दुचाकी वरील केळवद येथील संजय पांडुरंग गायकवाड (वय ५८) व पत्नी शीला गायकवाड (वय ५०) हे दाम्पत्य आज २३ फेब्रुवारीच्या सकाळी जांभोरा येथे दर्शनासाठी जात होते..बेराळा फाट्यावर रस्ता ओलांडताना जालन्याकडून भरधाव वेगात आलेल्या एमएच-१४-एमएच-०८७२ क्रमांकाच्या संभाजीनगर ते हिंगणघाट या बसने दुचाकीला जबरदस्त धडक दिली..Car Bike Accident : साखरपुड्याहून परतताना काळाचा घाला; कारच्या धडकेत दोन दुचाकीस्वारांचा मृत्यू; एकाची प्रकृती गंभीर.या धडकेत पती संजय गायकवाड जागीच ठार झाले, तर पत्नी शीला गायकवाड यांच्या डोक्याला गंभीर मार लागला. त्यांना उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती समोर येत असून पोलीस तपास करीत आहे..