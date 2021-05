पालकांचे छत्र हरविलेली चिमुकली वाऱ्यावर; समाजाने पुढाकार घेण्याची गरज

अमरावती : कोरोनामुळे (coronavirus) अनेक बालकांचे आई तसेच वडिलांचे छत्र हिरावले गेले आहेत. अशा दुर्दैवी प्रसंगी खुद्द काही समाजकंटकांकडून त्यांना दत्तक देण्याच्या नावावर खेळ मांडला जात आहे. विशेष म्हणजे, महिला तसेच बालकल्याण समिती (Women as well as Child Welfare Committee) किंवा चाइल्डलाइनकडे (Childline) अशा बालकांच्या नोंदीच आल्या नसल्याने आता समाजाकडून त्यांच्यावर ‘डोळस’पणे लक्ष ठेवण्याची वेळ आली आहे. (Chimukali lost her parents Amravati news)

कोरोना महामारीमुळे जवळपास सर्वांचेच जीवन प्रभावित झाले आहे. अनेकांचे संसार उद्‍ध्वस्त झाले आहेत. कुटुंबातील कर्ता पुरुषाचे निधन झाले तर अनेक कुटुंबातील महिला कोरोनामुळे दगावल्या आहेत. याचा सर्वाधिक परिणाम झाला आहे तो चिमुकल्या मुलामुलींवर. अनेक ठिकाणी तर दुर्दैवाने माता व पिता अशा दोघांचाही कोरोनाने बळी घेतल्याने अनेक मुलांच्या डोक्‍यावरून पालकांचे छत्रच हिरावले गेले.

हेही वाचा: कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका बालकांना? 'या' वयोगटातील मुलांसाठी धोक्याची घंटा

अशा बालकांना सुरक्षित वातावरण मिळणे गरजेचे आहे. मात्र धक्कादायक बाब म्हणजे आई वडिलांचे छत्र हिरावलेल्या बालकांची महिला व बालकल्याण समिती तसेच चाइल्डलाइनकडे नोंदच झालेली नाही. बहुतांश ठिकाणी जवळचे नातेवाईकच त्यांचा सांभाळ करण्यास तयार झाले आहेत. कारण बालगृह हा शेवटचा पर्याय समजला जातो. मात्र अद्याप अशा बालकांचे प्रवेशच झालेले नाहीत. त्यामुळे आता समाजाकडूनच त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्याची गरज आहे.

व्हायरल मॅसेजने खळबळ

मध्यंतरी कोरोनामुळे माता-पित्यांचे छत्र हरविलेल्या चिमुकल्यांना दत्तक देण्याबाबतचे संदेश सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. त्यामुळे महिला व बालकल्याण समितीने तातडीने त्यामध्ये लक्ष घातले. तसेच अशा प्रकारच्या मॅसेजवर विश्‍वास न ठेवता तातडीने जिल्हा बालसंरक्षण कक्ष किंवा चाइल्डलाइनशी संपर्क साधून त्या बालकांचे जीवन सुरक्षित करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.