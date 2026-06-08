Amravati: कुंपणावरून चित्री गावात एकाच्या ; हत्येचा प्रयत्न, दुसरा जखमी

अमरावती: धारणी तालुक्यातील चित्री गावात भिंतीजवळ बांबूचे कुंपण घालण्याच्या कारणावरून उद्भवलेला वाद पेटल्याने दोन गटांत हाणामारी व सशस्त्र हल्ला झाला. त्यात एकाच्या हत्येचा प्रयत्न झाला असून, दुसऱ्या गटातील एकजण जखमी आहे. .सदर प्रकरणात परस्परविरुद्ध तक्रारीवरून धारणी ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले. चित्री गावात प्रकाश विठ्ठल शनवारे (वय २८) व वडील, असे दोघे जनावरांचा गोठा तयार करीत असताना त्यांना संशयित उत्तम तुकाराम शेळके (वय ४०) याने शिवीगाळ करून वाद घातला..Red Sea tension: लाल समुद्रात इस्रायली जहाजांना बंदी! हूती बंडखोरांचा मोठा निर्णय; दिसताच हल्ला करण्याची धमकी.लोखंडी अँगलने वार करून प्रकाश शनवारे यांची हत्या करण्याचा प्रयत्न केला. जखमीच्या तक्रारीवरून धारणी पोलिसांनी संशयित उत्तम शेळकेविरुद्ध हत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे..परस्परविरुद्ध बाजूने उत्तम तुकाराम शेळके (वय ४०) यांनी पोलिसांत तक्रार केली. त्यात, घरासमोर बसले असताना संशयित प्रकाश विठ्ठल शनवारे (वय २८), हा बांबूचे कुंपण घालत होता..Belhe Jejuri Highway : बेल्हा-जजुरी महामार्गावरील नवीन पुलाचे काम अद्याप अपुर्णच; नदीला पुर आल्यास नागरिकांची होणार गैरसोय...त्याला कुंपण भिंतीच्या थोडे दूर उभारण्यास सांगितले असता, संशयिताने शिवीगाळ करून दगडाने मारहाण केली. त्यात उत्तम शेळके जखमी झाले. जखमीच्या तक्रारीवरून धारणी पोलिसांनी संशयित प्रकाश विठ्ठल शनवारेविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.