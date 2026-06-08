विदर्भ

Amravati: कुंपणावरून चित्री गावात एकाच्या ; हत्येचा प्रयत्न, दुसरा जखमी

Dispute Over Fence Turns Violent in Chitri Village: चित्री गावात कुंपणाच्या वादातून दोन गटांत हाणामारी. एका व्यक्तीवर हत्येचा प्रयत्न, तर दुसरा जखमी. धारणी पोलिसांत परस्परविरोधी गुन्हे दाखल.
Amravati

Amravati

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अमरावती: धारणी तालुक्यातील चित्री गावात भिंतीजवळ बांबूचे कुंपण घालण्याच्या कारणावरून उद्भवलेला वाद पेटल्याने दोन गटांत हाणामारी व सशस्त्र हल्ला झाला. त्यात एकाच्या हत्येचा प्रयत्न झाला असून, दुसऱ्या गटातील एकजण जखमी आहे.

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