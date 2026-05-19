Amravati News: शेतकऱ्यांचे मका खरेदीचे पैसे रखडले; चुकाऱ्यांअभावी चुरणी येथील शेतकरी संकटात

चिखलदरा: तालुक्यातील चुरणी केंद्रावर आदिवासी विकास महामंडळामार्फत करण्यात आलेल्या मका खरेदीचे पैसे अद्यापही शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले नसल्याने २० ते २५ शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मक्का खरेदी होऊन बराच कालावधी उलटून गेला असतानाही संबंधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळालेले नसल्याने खरिपाची कामे थंडावली आहेत. .शेतकरी बांधवांनी मोठ्या मेहनतीने मका पिकवून शासनाच्या नियमानुसार चुरणी केंद्रावर विक्री केली होती. मात्र विक्री झाल्यानंतरही पैसे रखडल्याने अनेक शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. शेतीची पुढील कामे, कर्जाचे हप्ते, घरखर्च तसेच मुलांच्या शिक्षणासाठी पैशांची अत्यंत गरज असताना पैसे न मिळाल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत..चुरणी केंद्रावरील अनेक शेतकरी आजही आपल्या खात्यात पैसे जमा होण्याची प्रतीक्षा करीत आहेत. वारंवार चौकशी करूनही समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. यामुळे संबंधित विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. आम्ही शासनाच्या विश्वासावर मका विक्री केली, मात्र आता स्वतःच्या पैशांसाठी हेलपाटे मारावे लागत आहेत, अशी संतप्त प्रतिक्रिया काही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली..दरम्यान, संबंधित अधिकाऱ्यांनी या गंभीर विषयाकडे लक्ष देऊन चुरणी केंद्रावरील सर्व शेतकऱ्यांचे प्रलंबित मक्क्याचे पैसे तत्काळ त्यांच्या खात्यात जमा करावे तसेच त्यांची अडचण लक्षात घेऊन प्रशासनाने लवकरात लवकर योग्य ती कार्यवाही करून न्याय द्यावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.."चुरणी केंद्रावर मी दहा मार्च रोजी मका विकला. त्याचे पैसे अद्यापही मिळालेले नाहीत. आता शेती मशागतीची कामे सुरू आहेत. खरीप हंगाम जवळ आला आहे. पैसे रखडल्यामुळे शेतीची कामे रखडली आहेत."-बबिता अलोकार,महिला शेतकरी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.