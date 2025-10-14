CM Devendra Fadnavis: शक्य असेल तिथे युती, नसेल तिथे समोरासमोर लढणार : देवेंद्र फडणवीस

अमरावती : कार्यकर्त्यांची स्वबळावर निवडणूक लढण्याची नेहमीच इच्छा असते. परंतु, त्या-त्या ठिकाणच्या परिस्थितीचा विचार करून निर्णय घ्यायचा असतो. सर्वांना निवडणूक लढता यावी यासाठी असे निर्णय घेता येत नाहीत. त्यामुळे जिथे शक्य आहे तिथे युती होईल. जिथे शक्य नसेल तिथे समोरासमोर लढू, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज स्पष्ट केले..अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघ व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाच्या अमरावती विभागातील पदाधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला संबोधित करण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस सोमवारी (ता.१३) येथे आले होते..यावेळी प्रसार माध्यमांशी बोलताना त्यांनी शिक्षक मतदारसंघासाठी अधिकाधिक नोंदणी करण्याची सूचना पक्ष पदाधिकाऱ्यांना केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुती राहील की नाही यावर बोलताना ते म्हणाले की, प्रदेशाध्यक्षांनी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बैठका बोलावल्या आहेत..आज अमरावती येथील आढावा बैठक झाली. निवडणुकीसाठी पक्षाची यंत्रणा पूर्ण सज्ज आहे. युतीच्या संदर्भात देखील आम्ही स्थानिक पातळीवर अधिकार दिले आहेत. जिथे युती शक्य आहे त्याठिकाणी आम्ही युती करणार पण, युती झाली नाही तर मित्रपक्षांवर टीका करू नये, अशा सूचना व निर्देश कार्यकर्त्यांसह पदाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत..Pune News : फडणवीसांनी युतीचा निर्णय सोपविला स्थानिक नेतृत्वावर.संघ एक सांस्कृतिक शक्तीसंघावर बंदी घालण्याच्या कर्नाटकचे प्रियांक खरगे यांच्या मागणीवर मुख्यमंत्री म्हणाले, हा प्रसिद्धी मिळविण्यासाठीचा स्टंट आहे. त्यांचे स्वतःचे काही अस्तित्व नाही. केवळ वडिलांच्या भरवशावर त्यांचे राजकारण सुरू आहे. यापूर्वी देखील संघावर अनेकांनी बंदी घालण्याचा प्रयत्न झाला. इंदिराजींनी संघावर बंदी घातली होती. त्यांना नंतर सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले. संघावर बंदी आणावी अशा मागणीचे पत्र जे देतात त्यांच्याकडे आम्ही ढुंकूनही पाहत नाही. संघ ही एक सांस्कृतिक शक्ती आहे. महाविकास आघाडीत काँग्रेस राज ठाकरे यांना सोबत घेण्याच्या विचारात आहे असे संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. यावर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी कोण संजय राऊत, असे म्हणत थेट उत्तर टाळले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.