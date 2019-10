देशी, विदेशी मद्यासह थंड पाण्याचीही सोय; तिघांना अटक

अमरावती : शहरात आचारसंहितेच्या काळात अवैध देशी, विदेशी दारूची विक्री जोरात सुरू आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे अवैधरीत्या केल्या जाणाऱ्या मद्यविक्रीच्या ठिकाणी पिण्यासाठी थंड पाण्याच्या कॅनचीसुद्धा व्यवस्था करण्यात आल्याने एक्‍साईजचे पितळ उघडे पडले.

राजापेठ पोलिसांच्या डिबीस्कॉडने आज, बुधवारी चिंचफैल परिसरात अवैध दारूविक्रीच्या ठिकाणी छापा टाकून या व्यवसायात गुंतलेल्या तिघांना पकडले. संदीप वाबळे (रा. चिंचफैल), गजानन गडलिंग (रा. औरंगपुरा) व चेतन वाबळे अशी अटक केलेल्या तिघांची नावे आहेत. पोलिसांनी घटनास्थळावरून थंड पाण्याच्या कॅन, देशी, विदेशी दारूचा साठा जप्त केला. यानंतर प्रमोद आरले याच्या घरामधून 15 हजार 840 रुपयांची विदेशी दारू जप्त केली. संबंधितांविरुद्ध राजापेठ पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

Web Title: Cold water with indigenous, foreign liquor; All three arrested