यवतमाळ - निकृष्ट सोयाबीन बियाण्यांमुळे हजारो शेतकर्यांचे नुकसान झाल्याचे चित्र समोर आल्यानंतर जिल्हा प्रशासन अॅक्शन मोडमध्ये आले आहे. जिल्हाभरातून तीन हजारांहून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या असून 2 हजार 962 हेक्टर क्षेत्रावरील सोयाबीन पिकाची उगवण न झाल्याचे प्राथमिक तपासणीत स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणात संबंधित कंपन्यांविरुद्ध विविध ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले असून दोषी कंपन्यांना वाचविले जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा प्रशासनाने दिला आहे..जिल्हा प्रशासनाने आतापर्यंत 1 हजार 452 ठिकाणांची प्रत्यक्ष तपासणी पूर्ण केली आहे. कृषी विभागाच्या अहवालाच्या आधारे निकृष्ट बियाण्यांची विक्री करणार्या कंपन्या व विक्रेत्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. 15 बियाणे परवाने रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली असून पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे..खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच शेतकर्यांनी मोठ्या विश्वासाने सोयाबीन बियाण्यांची खरेदी करून पेरणी केली. मात्र अनेक ठिकाणी बियाण्यांची उगवणच झाली नाही. त्यामुळे दुबार पेरणीचे संकट, वाढलेला खर्च आणि पावसाचा खंड अशा दुहेरी-तिहेरी संकटांचा सामना शेतकर्यांना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने कंपन्यांविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली आहे..जिल्ह्यातील विविध 13 पोलीस ठाण्यांमध्ये संबंधित कंपन्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. तपासणीत दोषी आढळणार्या प्रत्येक कंपनीवर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.‘निकृष्ट बियाण्यांमुळे शेतकर्यांचे नुकसान करणार्या कोणत्याही कंपनीची गय केली जाणार नाही. दोषी कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यासाठी शासनाकडे ठोस पाठपुरावा करण्यात येईल. शेतकर्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे.- विकास मीना, जिल्हाधिकारी, यवतमाळ.कारवाईचा आढावातक्रारी प्राप्त - 2,992बाधित क्षेत्र - 2,962 हेक्टरतपासणी पूर्ण - 1,452 ठिकाणेपरवाने रद्द करण्याची शिफारस - 15.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.