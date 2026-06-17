Yavatmal: महसूल मंत्र्यांनी घेतला ‘एसडीओं‘चा क्लास, मिटींगमध्ये बिघडली अधिकाऱ्याची प्रकृती; रुग्णालयात उपचार सुरू

यवतमाळ: जिल्ह्यातील पुसद आणि दारव्हा उपविभागीय अधिकार्यांच्या कामकाजाबाबत तक्रारी मोठ्या प्रमाणात वाढल्या होत्या. दरम्यान, मंगळवारी (ता. 16) महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकार्यांची ऑनलाइन मिटींग घेतली. अधिकार्यांचा चांगलाच क्लास घेतल्याने अधिकार्यांची भंबेरी उडाली. तर दारव्हा उपविभागीय अधिकार्यांची प्रकृती बिघडली..दारव्हा उपविभागातील शेकडो नागरिकांनी महसूल विभागातील कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली. यासंदर्भात पालकमंत्री संजय राठोड यांच्याकडे तोंडी आणि लेखी स्वरूपाच्या तक्रारी नागरिकांनी केल्या होत्या. तद्नंतर पालकमंत्र्यांनी उपविभागीय अधिकार्यांना समज दिली होती. तरीसुद्धा त्यांच्या कामकाजात सुधारणा झालीच नव्हती..Operation Tiger : ५० कोटींचे डील, प्रत्येकाला १५ कोटी अॅडव्हान्स, राऊतांचा आरोप; दिल्लीत दाखल झालेले ठाकरेंचे ६ खासदार कोण?.असाच काहीसा प्रकार पुसद उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाबाबतही घडला होता. ही बाब थेट महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यापर्यंत पोहचली होत. सातत्याने प्राप्त झालेल्या तक्रारीची शहानिशा करण्याकरिता मंगळवारी महसूल मंत्र्यांनी ऑनलाइन बैठक बोलावली. या बैठकीत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, दारव्हा, पुसद उपविभागीय अधिकार्यांची उपस्थिती होती..तक्रारींच्या अनुषंगाने अधिकार्यांना विचारणा केली असता, त्यांच्याकडून समाधानकारक उत्तरे देण्यात आली नाही. या प्रकारामुळे संतापलेल्या महसूल मंत्र्यांनी उपस्थित अधिकार्यांचा चांगलाच क्लास घेतला. कामात सुधारणा करण्याचा अल्टिमेटम देण्यात आला असून, अपेक्षित सुधारणा न दिल्यास कारवाईचा बडगा उगारण्याचे संकेत महसूल मंत्र्यांनी दिले. या प्रकारामुळे महसूल विभागातील अधिकारी, कर्मचार्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली होती..Police Constable Death : चंदगड हादरलं! 42 वर्षीय पोलिसानं स्वत:वर गोळी झाडून संपवलं आयुष्य; लष्करात 17 वर्षे बजावलीये सेवा, सध्या मुंबईत होते कार्यरत.प्रकृती बिघडताच अधिकारी रुग्णालयातमहसूल मंत्र्यांची ऑनलाइन मिटींग आटोपताच ‘त्या‘ अधिकार्याची अचानक प्रकृती बिघडली. दरम्यान, उपस्थितांनी त्यांना तातडीने यवतमाळ शहरातील एका खासगी रुग्णालयात उपचाराकरिता दाखल केले. वैद्यकीय अधिकार्यांनी तातडीने त्यांच्यावर उपचार सुरू केला. प्राथमिक तपासण्याअंती बीपी आणि शुगर थोड्याफार प्रमाणात वाढल्याचे दिसून आले. उपचारानंतर त्यांना रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.