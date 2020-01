काँक्रीट रस्ता फोडणे आले मुळावर भोगावा लागणार तीन महिन्यांचा कारावास

मालेगाव (वाशीम) : काँक्रीट रस्ता फोडून, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले. या प्रकरणी तालुक्‍यातील घाटा येथील रामदास सोमटकर यांना तीन महिने साधा कारावास व पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. ही शिक्षा सोमवारी (ता.20) येथील प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी व्ही. बी. मुल्ला यांनी ठोठावली आहे.

तालुक्‍यातील घाटा येथील ग्रामसेवक कैलास आदमने यांनी शिरपूर पोलिसात ता. 13 डिसेंबर 2014 ला फिर्याद दिली होती की, ता. नऊ सप्टेंबर 2014 ला सकाळी रामदास सोमटकर यांनी कॉंक्रीटचा सार्वजनिक रस्ता फोडून त्यावर खड्डा खोदला. त्यामुळे सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले. याचा तपास नायक पोकॉ अनिल भगत यांनी केला. याबाबत प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी व्ही. बी. मुल्ला यांनी निर्णय दिला की, रामदास निवृत्ती सोमटकर यास फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलमानुसार सार्वजनिक नुकसान प्रतिबंधक कायद्यान्वये दोषी ठरविण्यात येवुन, त्यांना तीन महिने साधी कारावासाची शिक्षा व पाच हजार रुपये दंड सुनावण्यात आला. दंड देण्यास कसूर केल्यास पुन्हा एक महिन्याचा साधा कारावास अशी शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलमानुरा ग्रामपंचायत घाटा दंडातील रक्कम अडीच हजार रुपये नुकसान भरपाई म्हणून अपील कालावधी नंतर मिळण्यास हक्कदार राहील, असे आदेशात म्हटले आहे. सरकार तर्फे ॲड. ए. एम. मिर्झा व ॲड. बी. एल. इंगळे यांनी काम पाहिले.

