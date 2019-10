कॉंग्रेसजवळ ना नेता, ना नीती : थावरचंद गहलोत

वर्धा : भाजपजवळ नेता आहे, नीती आणि नियतही आहे. भाजपच्या सरकारने देशाला आणि महाराष्ट्राला ऐतिहासिक यश मिळवून दिले आहे. केंद्र आणि राज्यातील सरकारने जनतेचा विश्‍वास संपादन केला आहे. विरोधी पक्षाजवळ (कॉंग्रेस) नेता नाही, नीती नाही आणि त्यांची नियतही नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युतीला तीन चतुर्थांश अर्थात स्पष्ट बहुमत मिळेल, असा दावा केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांनी गुरुवारी (ता. 10) येथे पत्रकार परिषदेत केला.

यावेळी खासदार रामदास तडस, आमदार डॉ. पंकज भोयर, माजी खासदार सुरेश वाघमारे, नगराध्यक्ष अतुल तराळे, नागपूर युवा मोर्चाच्या अध्यक्ष शिवानी दाणी, मिलिंद भेंडे यांची उपस्थिती होती.

गहलोत पुढे म्हणाले, कॉंग्रेसच्या सत्ताकाळात अप्रामाणिकपणा आणि भ्रष्टाचाराचा बोलबाला होता. कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णतः खिळखिळी झाली होती. आज भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्यात आला असून, कायदा व्यवस्थेत सुधारणा झाली आहे. महाराष्ट्रातील कॉंग्रेसच्या 50 वर्षांच्या सत्ताकाळापेक्षा भाजपच्या मागील पाच वर्षांमध्ये अनेक जनहिताची कामे झाली. सांप्रदायिक सद्‌भाव आणि सामाजिक समरसता निर्माण झाली, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्य शासनाने इंदू मिलची जागा खरेदी केली. तिथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे भव्य स्मारक बनणार आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली. त्याचा एकूण 50 लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळतो आहे. 18 हजार 613 कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली. खासगी सावकारांकडे थकीत असलेले शेतकऱ्यांचे कर्जही माफ करण्यात आले. राज्यातील 40 लाख हेक्‍टरवर जमीन सिंचनाखाली आली आहे. प्रत्येकी दीड लाखावर तलाव आणि विहिरींची निर्मिती करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री विमा योजनेतून शेतकऱ्यांना विमा कवच देण्यात आले असून, त्याकरिता शासनाने 15 हजार कोटींची तरतूद केली. शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध करून दिले जात आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. देशाकरिता काश्‍मीरमधील 370 कलम हटविण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा होता, ते काम भाजपने केले, असेही ते म्हणाले.

