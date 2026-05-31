Chandrapur: काँग्रेसची उमेदवारी अग्रवालांच्या गळ्यात?; चंद्रपूर-वर्धा-गडचिरोली स्थानिक स्वराज संस्था मतदार संघ

चंद्रपूर: चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीपासून एकमेकांशी संपर्क टाळत असलेल्या जिल्ह्यातील काँग्रेस नेत्यांनी अखेर एकत्र येत चंद्रपूर- वर्धा- गडचिरोली स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघासाठी वर्धा येथील शैलेश अग्रवाल यांच्या नावावर उमेदवार म्हणून शिक्कामोर्तब केले. आधीच भाजपने काँग्रेसच्या नगरसेवकांना मोठ्या संख्येने पर्यटनाला पाठविल्याची चर्चा सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसकडून निवडणूक लढविण्यास नेमका कोण तयार होईल, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली होती. अखेर अग्रवाल यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाल्याने या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला..स्थानिक लोहारा इन या या हॉटेलमध्ये शनिवारी खासदार प्रतिभा धानोरकर, आमदार विजय वडेट्टीवार, जिल्हाध्यक्ष तथा माजी आमदार सुभाष धोटे आणि माजी मंत्री रणजित कांबळे यांची बैठक झाली. या बैठकीत उमेदवारीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली..Chandrapur: अवैध गेटमुळे २० गावांचा संपर्क धोक्यात!; आंदोलनाचा इशारा; माणिकगड माईन्स प्रशासनाची मनमानी.निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी आमदार विजय वडेट्टीवार यांच्या कन्या शिवानी वडेट्टीवार यांचे नाव उमेदवारीच्या शर्यतीत आघाडीवर होते. मात्र, त्यानंतर अनेक राजकीय घडामोडी घडल्या. वडेट्टीवार यांच्या प्रभावक्षेत्रातील काँग्रेस नगरसेवकांना भाजपने गळाला लावले. त्यानंतर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीही झडल्या. दरम्यान, 'तांत्रिक' कारणांमुळे शिवानी वडेट्टीवार यांनी निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय घेतला..महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या मतांमध्ये फारसा फरक नसला, तरी भाजपने काँग्रेसचे संख्याबळ खिळखिळे केल्याने निवडणूक लढविण्याची जोखीम कोण पत्करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. नागपूरचे किशोर कान्हेरे यांचे नावही चर्चेत आले होते. मात्र, त्यांनी तीनही जिल्ह्यांतील राजकीय समीकरणांचा अंदाज घेत उमेदवारीबाबत माघार घेतल्याचे समजते..Premium|Battle of Umberkhind History January 1661 : उंबरखिंडीचा तो थरार! ३० हजारांच्या मुघल सैन्याला महाराजांनी 'नळीच्या सापळ्यात' कसे पकडले?.यानंतर शैलेश अग्रवाल यांच्या गळ्यात उमेदवारीची माळ पडली. विशेष म्हणजे आमदार विजय वडेट्टीवार, खासदार प्रतिभा धानोरकर आणि सुभाष धोटे यांच्यातील मतभेदांची चर्चा सातत्याने होत असते. मात्र, हे मतभेद बाजूला ठेवत तिन्ही नेते एकत्र आले. त्यांच्यासोबत माजी मंत्री रणजित कांबळेही उपस्थित होते. अग्रवाल हे मोठे व्यावसायिक आहे. पक्षाकडून त्यांच्या नावाची अधिकृत घोषण उद्या शनिवारला होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे भाजपचे उमेदवार अरुण लाखानी असतील, हे जवळपास निश्चित झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.