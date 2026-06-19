विदर्भ

Amravati: काँग्रेसच्या नगरसेवकांचे आदेश मोडून मतदान ; विधान परिषद निवडणूक; ४५१ पैकी ४२७ मतदारांनी बजावला हक्क

High Voter Turnout in Amaravati Local Bodies Constituency: अमरावती विधान परिषद निवडणुकीत काँग्रेसच्या काही नगरसेवकांनी पक्षादेश धुडकावत मतदान केले. या घटनेमुळे काँग्रेसमधील अंतर्गत मतभेद पुन्हा उघड झाले असून राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
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Amravati

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अमरावती: विधान परिषदेच्या अमरावती स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघासाठी आज (ता.१८) झालेल्या मतदानात पक्षादेश धुडकावत काँग्रेसच्या मतदारांनी मतदानात सहभाग घेतला. त्यामुळे काँग्रेसमधील अंतर्गत मतभेद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले आहेत.

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