Amravati: काँग्रेसच्या नगरसेवकांचे आदेश मोडून मतदान ; विधान परिषद निवडणूक; ४५१ पैकी ४२७ मतदारांनी बजावला हक्क

अमरावती: विधान परिषदेच्या अमरावती स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघासाठी आज (ता.१८) झालेल्या मतदानात पक्षादेश धुडकावत काँग्रेसच्या मतदारांनी मतदानात सहभाग घेतला. त्यामुळे काँग्रेसमधील अंतर्गत मतभेद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले आहेत. .या निवडणुकीत ४५१ पैकी ४२७ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला असून २४ मतदारांनी मात्र त्यांचा बहिष्कार कायम ठेवला. मतदानाची सरासरी ९४.६८ टक्के राहिली. यासोबतच रिंगणातील तीन उमेदवारांचे भाग्य मतपेटीत सीलबंद झाले असून त्यांच्या भाग्याचा फैसला सोमवारी (ता.२२) होणार आहे..Nanded: एल निनोचे संकट गडद, मॉन्सून लांबणीवर; दुबार पेरणीची वेळ, शेतकऱ्यांचे आभाळाकडे डोळे.विधान परिषद निवडणुकीच्या रिंगणात भाजपचे प्रवीण पोटे, काँग्रेसचे हर्षजित देशमुख व वंचितचे नीलेश विश्वकर्मा, असे तीन उमेदवार होते. गुरुवारी सकाळी आठ वाजतापासून मतदानास प्रारंभ झाला. दुपारी चार वाजता मतदान संपल्यानंतर एकूण ४५१ मतदारांपैकी ४२७ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. धारणी, अचलपूर, मोर्शी व चांदूररेल्वे येथील मतदान केंद्रावर शंभर टक्के मतदान झाले. तर अमरावतीमध्ये ११, तिवसा १२ व दर्यापूर या केंद्रावर एका मतदाराने मतदान केले नाही. एकूण २४ मतदारांनी मतदान केले नसून ही सर्व मते काँग्रेसच्या नगरसेवकांची आहेत..सात उपविभागीय स्तरावरील मतदान केंद्रांवर मतदानाची सोय करण्यात आली होती. सर्वच मतदान केंद्रांवर महायुतीमधील भाजप, राष्ट्रवादी व युवा स्वाभिमान या पक्षीय मतदारांनी गटनेत्यांच्या नेतृत्वात एकत्र येत मतदानाच हक्का बजावला. भाजपने त्यासाठी आखलेली रणनीती यशस्वी ठरली. एमआयएमचेही नगरसेवक एकसंघ आले होते. तर उबाठा, बसप, वंचित व शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी एकत्रित न येता स्वतंत्र येत मतदान केले..Nanded: अनैतिक संबंधातून खून; पत्नीसह प्रियकर पोलिसांच्या जाळ्यात.निवडणुकीच्या रिंगणातून काँग्रेसच्या हर्षजित देशमुख यांनी आधीच अप्रत्यक्ष माघार घेतल्यानंतर व स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या मतदारांना तटस्थ राहण्याचे आवाहन करण्यात आल्यानंतर भाजपच्या प्रवीण पोटे यांच्यासमोर वंचित बहजून आघाडीच्या नीलेश विश्वकर्मा यांचेच आव्हान होते. मात्र भाजप व वंचितचे संख्याबळ बघता पोटेंसाठी ही निवडणूक एकतर्फी राहिली. त्यामुळे त्यांच्या विजयाचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे मानल्या जात आहे. सोमवारी (ता.२२) नियोजन भवन येथे मतमोजणी करण्यात येणार असून एकंदरीत मतदानाचा कल बघता पहिल्याच फेरीत विजयाचा निकाल बाहेर येण्याची शक्यता आहे..महापालिकेतील काँग्रेसमध्ये फूटमहापालिकेत काँग्रेसचे १७ नगरसेवक असून यापैकी सहा जणांनी गटनेत्यांनी बजावलेल्या व्हीपला ठेंगा दाखवत मतदानात सहभाग घेतला. या पक्षाचे नगरसेवक धीरज हिवसे, राजश्री जटाळे, शाह अफसर जहा सादिक, लुबना तनवीर, विक्की ऊर्फ विशाल वानखडे व प्रशांत महल्ले यांनी आदेश धुडकावीत मतदान केले. या सहा जणांनी केलेल्या मतदानामुळे महापालिकेतील काँग्रेस पक्षातील फूट चव्हाट्यावर येण्यासोबतच गटनेत्यांच्या वर्चस्वालाही धक्का पोहोचला आहे. अमरावती महापालिकेतील ९५ पैकी ८४ नगरसेवकांनी मतदान केले आहे..ग्रामीणमध्येही फूट, तिवस्यात एकसंघकाँग्रेस पक्षाकडे शहर व ग्रामीण मिळून ११९ चे संख्याबळ असून ९५ नगरसेवकांनी मतदानात सहभाग घेत स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या तटस्थ राहण्याच्या निर्देशांचे सर्रास उल्लंघन केले. महापालिकेतील अकरा, तिवसा नगरपंचायतमधील बारा व दर्यापूर येथील एका नगरसेवकाने मात्र मतदान केले नाही. गटनेत्यांचे आदेश झुगारत मतदान करण्यात आल्याने काँग्रेसमधील अंतर्गत बेबनाव समोर आला आहे.काँग्रेसचा उमेदवार आजही फिरकला नाहीमतदान सुरू असताना भाजपचे प्रवीण पोटे अमरावतीसह अन्य काही मतदान केंद्रांवर भेटी देत फिरत होते. वंचितच्या नीलेश विश्वकर्मा यांनीही भेटी देत आढावा घेतला. मात्र काँग्रेसचे आधीपासूनच बेपत्ता झालेले उमेदवार हर्षजित देशमुख यांनी मतदानाच्या दिवशीही अमरावतीमध्ये येणे टाळले. यामुळे त्यांनी या निवडणुकीतून पूर्णतः माघारच घेतली, यावर अप्रत्यक्षपणे शिक्कामोर्तब झाले..मतदान केंद्रनिहाय मतदानमतदान केंद्र ः एकूण मतदान ः प्रत्यक्ष मतदान ः सरासरीधारणी ः ४२ ः ४२ ः १००अचलपूर ः ६९ ः ६९ ः १००मोर्शी ः ८१ ः८१ ः १००दर्यापूर ः ६० ः ५९ ः ९६.६७तिवसा, भातकुली ः ३८ ः २६ ः ६८.४२अमरावती ः ९५ ः ८४ ः ८८.४२चांदूररेल्वे ः ३३ ः ३३ ः १००.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.