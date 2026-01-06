Congress Leader Attack: अकोल्यात काँग्रेस नेत्यावर हल्ला; भाजप नेत्याच्या हत्येप्रकरणी दाखल आहे गुन्हा

Akola Crime: अकोट तालुक्यातील मोहाळा येथे काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष हिदायत पटेल यांच्यावर जुन्या वैमनस्यातून हल्ला झाल्याची धक्कादायक घटना मंगळवारी दुपारी घडली. दुपारी दोनच्या सुमारास झालेल्या या हल्ल्यात ते जखमी झाले असून त्यांच्यावर अकोट येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या घटनेनंतर परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून राजकीय वर्तुळातही खळबळ उडाली आहे..प्राप्त माहितीनुसार, मे २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीदरम्यान मोहाळा येथे माजी भाजप अल्पसंख्याक सेलचे पदाधिकारी मतीनखाँ शेरखाँ पटेल (वय ४८) यांची हत्या झाली होती. या प्रकरणी हिदायत पटेल यांच्यासह दहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असून त्याची सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे या प्रकरणातून तयार झालेले वैमनस्य अद्यापही कायम असल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे..Stock Market Today : शेअर बाजार ‘लाल’ रंगात बंद; सेन्सेक्स 350 अंकांनी घसरला, Reliance ला मोठा झटका; पण ‘हे’ शेअर्स तेजीत.आज दुपारी सुमारे १.३० वाजता हिदायत पटेल नमाज पठणासाठी मोहाळा येथील जामा मस्जिदमध्ये गेले होते. नमाज पठणानंतर बाहेर पडत असताना काही व्यक्तींनी त्यांच्यावर हल्ला चढविल्याची माहिती समोर आली आहे. हल्ल्यात त्यांना दुखापत झाली असून घटनास्थळाजवळील नागरिकांनी त्यांना तातडीने रुग्णालयात हलविले. त्यांच्या प्रकृतीबाबत अधिकृत माहिती अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नसली, तरी त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचार सुरू असल्याचे समजते..घटनेची माहिती मिळताच अकोट पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. संभाव्य अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी मोहाळ्यासह अकोट शहरात पोलीस बंदोबस्त वाढविण्यात आला आहे. स्थानिक नागरिकांमध्ये या घटनेबाबत चर्चा रंगल्या असून काही भागांत तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनीही अकोट येथे भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे..JEE Exam Update: हाय कोर्टाचा अजब फतवा, जेईईच्या परिक्षेला बसायच्ं असेल तर वृद्धांची सेवा करा!.२०१९ च्या हत्याकांडानंतर परिसरात दोन गटांमध्ये राग-मत्सर आणि आरोप-प्रत्यारोप सुरू असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे मंगळवारी झालेल्या हल्ल्याला जुन्या वैमनस्याची पार्श्वभूमी असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र, हल्ल्यामागील नेमके कारण आणि आरोपी कोण हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पोलिसांकडून परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज, साक्षीदारांचे जबाब आदींच्या आधारे तपास सुरू आहे..दरम्यान, या घटनेनंतर राजकीय क्षेत्रातही हालचाली सुरू झाल्या आहेत. विविध पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम आणि अस्वस्थता निर्माण झाली असून कायदा-सुव्यवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. पोलिसांनी नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आणि शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे. पुढील तपास सुरू असून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.