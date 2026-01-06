विदर्भ

Congress Leader Attack: अकोल्यात काँग्रेस नेत्यावर हल्ला; भाजप नेत्याच्या हत्येप्रकरणी दाखल आहे गुन्हा

Former Akola District President Hidayat Patel Injured in Mob Attack: हल्ला झाल्यानंतर परिसरात तणाव निर्माण झाला होता. मोठ्या संख्येने लोक रुग्णालयात दाखल झालेले होते. हे प्रकरण जुन्या वैमनस्यातून झाल्याचं सांगितलं जातंय.
Attack on Hidayat Patel

Attack on Hidayat Patel

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Akola Crime: अकोट तालुक्यातील मोहाळा येथे काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष हिदायत पटेल यांच्यावर जुन्या वैमनस्यातून हल्ला झाल्याची धक्कादायक घटना मंगळवारी दुपारी घडली. दुपारी दोनच्या सुमारास झालेल्या या हल्ल्यात ते जखमी झाले असून त्यांच्यावर अकोट येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या घटनेनंतर परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून राजकीय वर्तुळातही खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
Congress
police
vidarbha
attack
BJP Leader

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com