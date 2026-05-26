Shegaon News : वाहनधारकांना मेलोडी चॉकलेट वाटून केंद्र सरकारचा निषेध; शेगावात काँग्रेसचे आंदोलन

शेगाव - महागाईच्या भडक्यात होरपळणाऱ्या सामान्य जनतेला दिलासा देण्याऐवजी केंद्र सरकार केवळ आश्वासनांची गाजरे आणि 'मेलोडी चॉकलेट्स' देण्याचा स्टंट करत असल्याचा आरोप करत आज ता. २६ मे रोजी काँग्रेस कडून शेगावात अनोखे आंदोलन करण्यात आले. शहरातील पेट्रोल पंपावर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी वाहनधारकांना थेट मेलोडी चॉकलेट वाटून केंद्र सरकारचा अनोखा आणि उपरोधिक निषेध नोंदवला..पेट्रोल-डिझेलची सातत्याने होणारी दरवाढ आणि टंचाईच्या निषेधार्थ भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने आक्रमक पवित्रा घेत येथील केवलराम रामेश्वर पेट्रोल पंपावर सकाळी आंदोलन केले. काँग्रेस नेते रामविजय बुरुंगले व पक्षनेत्या स्वाती वाकेकर यांच्या नेतृत्वात कार्यकर्त्यांनी पेट्रोल पंपावर जोरदार ठिय्या मांडला..यावेळी कार्यकर्त्यांनी केंद्र सरकार आणि भाजपविरोधात प्रचंड घोषणाबाजी करत परिसर दणाणून सोडला तसेच हातात फलक घेऊन "जनतेला गाजर, मित्राला मेलोडी" आणि "मेलोडी खाओ, मंहागाई भूल जाओ" अशा अत्यंत उपरोधिक घोषणा दिल्या. त्यानंतर पेट्रोल भरण्यासाठी येणाऱ्या वैतागलेल्या वाहनधारकांना चॉकलेट देऊन, सरकार तुम्हाला असंच गोड बोलून फसवतंय अशी जाणीव कार्यकर्त्यांनी करून दिली..महागाई कमी न झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा काँग्रेस नेत्यांनी दिला आहे. या आंदोलनामध्ये शेगावचे नगराध्यक्ष प्रकाश शेगोकार, माजी नगराध्यक्ष शैलेंद्र पाटील, काँग्रेस शहराध्यक्ष कैलास देशमुख यासह अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ते सहभागी झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.