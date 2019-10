Vidhan Sabha 2019 कॉंग्रेसचे स्टार प्रचारक स्वत:च्या प्रचारात व्यस्त

भंडारा : 21 ऑक्‍टोबरला होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी कॉंग्रेसने 40 स्टार प्रचारकांची घोषणा केली. यात कॉंग्रेसचे प्रदेश प्रचारप्रमुख तथा किसान आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नाना पटोले यांचा समावेश आहे. मात्र, भाजपने त्यांच्याविरोधात तगडा उमेदवार दिल्याने त्यांची चांगलीच दमछाक होत आहे. त्यांना विधानसभाक्षेत्र सोडणे कठीण झाले असल्याने ते स्वत:च्या प्रचारात व्यस्त आहेत. यामुळे ते स्टार प्रचारक केवळ एकाच विधानसभा क्षेत्रासाठी तर नाही ना? हा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर अहंकारी, शेतकरीविरोधी असल्याचा आरोप करीत खासदारकीचा राजीनामा दिल्याने नाना पटोलेंची कीर्ती देशभरात पोहोचली. माजी केंद्रिय मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांचा पराभव करून त्यांनी संसद गाठली होती. राजीनामा देताच त्यांनी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला. दरम्यान, गुजरात विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी कॉंग्रेसचा प्रचार केला. कॉंग्रेसने त्यांना किसान आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनविले. यानंतर कॉंग्रेसच्या महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षपदी बाळासाहेब थोरात यांची निवड होताच त्यांच्यावर प्रदेश प्रचारप्रमुखाची जबाबदारी देण्यात आली. लोकसभा निवडणुकीत त्यांचा नागपूर येथून पराभव होताच त्यांच्यावर केवळ विधानसभा निवडणुकीत प्रचाराची जबाबदारी राहील, असे बोलले जात होते. मात्र, त्यांना परत साकोली विधानसभा क्षेत्रातून कॉंग्रेसने उमेदवारी दिली. तर, भाजपने त्यांच्याविरोधात राज्याचे वनराज्यमंत्री डॉ. परिणय फुके यांना रिंगणात उतरविल्याने सध्यास्थितीत त्यांना आपला मतदारसंघ सोडणे कठीण झाले आहे. यामुळे सध्या स्टार प्रचारक व प्रदेश प्रचारप्रमुखाची जबाबदारी असलेले पटोले स्वत:च्या प्रचारात व्यस्त आहेत. जिल्ह्यातील दोन मतदारसंघातील आघाडीच्या उमेदवारांच्या प्रचार करण्यासाठीही पटोलेंना वेळ नाही. प्रचारयंत्रणा कोलमडली

लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर कॉंग्रेसने विधानसभा निवडणुकीला लक्ष करून जिंकण्यासाठी युवा पदाधिकाऱ्यांवर मोठी जबाबदारी टाकली. मात्र, बहुतांशी स्टार प्रचारक स्वत:च्याच प्रचारात व्यस्त असल्याने कॉंग्रेसची प्रचारयंत्रणाच कोलमडली आहे. आजवर एकाही मोठ्या नेत्यांच्या सभा झाल्या नाही. प्रचाराला सहा दिवसाचा कालावधी उरलेला असल्याने कॉंग्रेसच्या नेत्यांच्या सभा होणार की नाही? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

