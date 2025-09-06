विदर्भ

Hingana News : आदल्या दिवशी रुजू, दुसऱ्या दिवशी मृत्यू; छतावरून कोसळून कंत्राटी कामगाराचा मृत्यू

छतावर टिनचे पत्रे ठोकत असताना वीस फूट उंचीवरून खाली पडल्याने कंत्राटी कामगाराचा मृत्यू झाल्याची घटना हिंगणा एमआयडीसीत घडली.
सकाळ वृत्तसेवा
हिंगणा - छतावर टिनचे पत्रे ठोकत असताना वीस फूट उंचीवरून खाली पडल्याने कंत्राटी कामगाराचा मृत्यू झाल्याची घटना हिंगणा एमआयडीसीतील झोन चौकातील बीएसके इंडस्ट्रीमध्ये घडली.

