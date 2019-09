नागपूर : ज्ञानदान हे जगातील सर्वांत पवित्र कार्य आहे. सर्वच यशस्वी विद्यार्थ्यांमध्ये यशाची बीजे त्यांच्या शिक्षकांनी रुजविली आहेत. यामुळेच विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शिक्षकांचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे, असे प्रतिपादन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) संजय यादव यांनी केले. काटोल रोडवरील जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळेच्या सभाकक्षात गुरुवारी शिक्षण विभागाच्या वतीने आदर्श शिक्षकांचा गौरव करण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) चिंतामण वंजारी, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) डॉ. शिवलिंग पटवे तसेच गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षण विस्तार अधिकारी उपस्थित होते. यादव म्हणाले की, कोणत्याही यशस्वी विद्यार्थ्याच्या यशामध्ये त्याच्या गुरुजनांचा वाटा असतो. शिक्षकांचे कार्य हे समाजसेवेचे कार्य आहे. दुर्गम भागामध्ये जाऊन शिक्षणाचे पवित्र कार्य केल्यामुळे तेथील शाळाबाह्य विद्यार्थी आज ज्ञानगंगेच्या प्रवाहात आली आहेत. यासाठी तेथे कार्य करणाऱ्या शिक्षकांना प्रसंगी विविध संकटांना तोंड द्यावे लागते. परंतु, अशा दुर्गम भागातील शिक्षकांनी त्यांच्या ज्ञानदानाचे कार्य सुरू ठेवल्यामुळेच आज तेथील मुले विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये नाव कमावत आहेत. यामध्ये शिक्षकांचे मार्गदर्शन महत्त्वाचे आहे. शिक्षक गौरव समारंभ हा प्रोत्साहनपर सोहळा असून हा प्रातिनिधिक व सांघिक यश दाखविणारा आहे. मीदेखील जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये शिक्षण घेतले आहे, याचा मला अभिमान आहे. आजचे जग नव "नवीन तंत्रज्ञानाने युक्त' आहे. माहितीचा अफाट पसारा एकाच क्‍लीकवर उपलब्ध होत आहे. परंतु, आजदेखील शिक्षकांना तसेच त्यांच्या सेवाभावी वृत्तीला पर्याय उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी विस्तार अधिकारी विजय कोकर्डे, प्रमोद वानखेडे, प्रेमचंद राऊत यांनी सहकार्य केले. शिक्षिका प्रभा वानखेडे, शरयू सांबारे तसेच शिक्षक सुनील कोडापे यांनी मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे संचालन मंजूषा सावरकर तर आभार गट शिक्षणाधिकारी कश्‍यप सावरकर यांनी मानले. यांना मिळाला आदर्श शिक्षक पुरस्कार

नारायण ढगे, शरयू सांबारे, लीलाधर चरपे, रत्नमाला बोंडे, विजया कोकमवार, प्रभा वानखेडे, अनिल राऊत, पुरुषोत्तम थोटे, संजय धाडसे, वासुदेव जीवतोडे, सुनील कोडापे, योगिता बावनकर, विष्णुदास नेवारे, पल्लवी मेंघरे यांना आदर्श शिक्षक पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. यावेळी त्यांना शिक्षक गौरव प्रशस्तिपत्र, मानचिन्ह, शाल, श्रीफळ देऊन गौरविण्यात आले. सीईओंच्या सूचना डावलल्या

चांगले काम पाहता सीईओ यादव यांनी एका शिक्षिकेचे अर्ज आदर्श पुरस्कारसाठी भरून घेण्याच्या सूचना केल्या होत्या. "त्या' शिक्षिकेच्या कामावर सीईओ खुश होते. त्यांचा अर्जही आला. निवड करताना मात्र त्यांना डावलण्यात आले. यामुळे आदर्श शिक्षकाच्या निवडीवर शंका उपस्थित करण्यात येत आहे. सीईओंनी नाराजी बोलावून दाखविल्याचे समजते.

