Nagpur News : सहकाराचा गाडा रुळावरून घसरला! दहा वर्षांत आठ सहकारी पतसंस्था डबघाईस, २२ संस्था अवसायनात; मौद्यात सहकार संकटात

कोदामेंढी (जिल्हा नागपूर) - सहकाराच्या माध्यमातून सभासदांना आर्थिक आधार देण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेल्या मौदा तालुक्यातील आठ सहकारी पतसंस्था गेल्या दहा वर्षांत डबघाईस आल्या आहेत. निबंधक कार्यालयाने या संस्था अवसायनात काढल्या आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे..सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या नोंदीनुसार २०१६ पासून आजपर्यंत तालुक्यातील विविध प्रकारच्या एकूण २२ सहकारी संस्था अवसायनात काढण्यात आल्या आहेत. यामध्ये आठ पतसंस्था, एक ग्राहक संस्था, एक खरेदी-विक्री संस्था आणि शासकीय अर्थसहाय्यप्राप्त एका संस्थेसह इतर संस्थांचा समावेश आहे. तालुक्यात सध्या ५३ प्राथमिक सेवा सहकारी संस्था, २४ नागरी ग्रामीण सहकारी संस्था आणि चार कर्मचारी संस्था कार्यरत आहेत. अवसायनातील संस्थांमध्ये सभासदांचे कोट्यवधी रुपये अडकले असून, कर्जदारांकडून थकीत रकमेची वसुली सुरू असल्याचे सहाय्यक निबंधक कार्यालयाकडून सांगण्यात आले..आर.आय.एल. कर्मचारी सहकारी संस्था, प्रगती महिला ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था, महिला ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था, स्वामी विवेकानंद संस्था, गजानन ग्रामीण सहकारी पतसंस्था आणि हरीओम पतसंस्था यांच्याकडे सभासदांचे देणे बाकी आहे. मात्र, काही संस्थांकडे वसुलीची रक्कमही शिल्लक आहे. सभासदांचे भागभांडवल व ठेवी अद्याप परत मिळालेल्या नसल्याचे चित्र आहे..सभासदांचे कोट्यवधी अडकलेअवसायनातील संस्थांमध्ये सभासदांचे देणे-घेणे मोठ्या प्रमाणात आहे. कोदामेंढी येथील महिला ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेकडे सभासदांचे ११६ लाख ३२ हजार रुपये देणे असून ८९ लाख ८६ हजार रुपये वसूल करणे बाकी आहे. दहेगाव येथील प्रगती महिला ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेकडे ५० लाख ५६ हजार रुपये देणे असून ४० लाख ९३ हजार रुपये वसुली बाकी आहे. मौदा येथील हरीओम पतसंस्थेकडे सभासदांचे ३६ लाख ४३ हजार रुपये देणे असून ७१ लाख २६ हजार रुपये वसूल करणे बाकी आहे. अरोलीच्या स्वामी विवेकानंद संस्थेकडे २१ लाख ८० हजार रुपये देणे असून आठ लाख पाच हजार रुपये वसुली बाकी आहे..संस्थांच्या निवडणुका न घेणे, सभासदांचे राजीनामे, चुकीच्या पद्धतीने गुंतवणूक करणे तसेच संस्थेचे कामकाज चालविण्याबाबत उत्सुकता नसणे, यामुळे काही पतसंस्था अवसायनात निघाल्या आहेत. सध्या कर्जाची वसुली सुरू आहे; मात्र अपेक्षित प्रमाणात वसुली होत नाही. त्यामुळे पुढील टप्प्यात सक्तीच्या वसुलीसाठी नोटिसा बजावण्याची कारवाई करावी लागणार आहे. अनेक संस्थांमध्ये सभासदांकडून घेणे असलेल्या रकमेपेक्षा सभासदांना देणे असलेली रक्कम अधिक आहे.- उमेश गुरव, सहायक निबंधक, मौदा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.