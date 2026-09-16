विदर्भ

Nagpur News : सहकाराचा गाडा रुळावरून घसरला! दहा वर्षांत आठ सहकारी पतसंस्था डबघाईस, २२ संस्था अवसायनात; मौद्यात सहकार संकटात

सहकाराच्या माध्यमातून सभासदांना आर्थिक आधार देण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेल्या मौदा तालुक्यातील आठ सहकारी पतसंस्था गेल्या दहा वर्षांत डबघाईस आल्या आहेत.
cooperation marketing and textile department

cooperation marketing and textile department

sakal

संदीप गौरखेडे
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कोदामेंढी (जिल्हा नागपूर) - सहकाराच्या माध्यमातून सभासदांना आर्थिक आधार देण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेल्या मौदा तालुक्यातील आठ सहकारी पतसंस्था गेल्या दहा वर्षांत डबघाईस आल्या आहेत. निबंधक कार्यालयाने या संस्था अवसायनात काढल्या आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.

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