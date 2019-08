"एफआयआर'ची प्रत ड्यूटी ऑफिसरच्या स्वाक्षरीशिवाय

नागपूर : घरात घुसून मुलीची छेड काढणाऱ्यांच्या विरोधात विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्याऐवजी अजनी पोलिसांनी केवळ धमकीचा "अदखलपात्र' गुन्हा दाखल केला. इतकेच नव्हे तर पीडितेला दिलेल्या "एफआयआर'च्या प्रतीवर ड्यूटी ऑफिसरच्या नावाचा उल्लेख कुठेही दिसत नसल्याने प्रकरण संशयाच्या भोवऱ्यात अडकले आहे.

अजनी भागात घडलेल्या या प्रकरणात पोलिसांनी आरोपींना वाचविण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप पीडितेने केला होता. त्यानंतर पोलिस आयुक्तालयाने दखल घेत प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले. शुक्रवारी सहायक पोलिस आयुक्तांनी पीडितेची चौकशी केली. त्यानंतर अजनी पोलिसांना बयान नोंदवून आरोपींविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे आणि पीडितेला एफआयआरची प्रत देण्याचे आदेश दिले. मात्र, पीडितेला दिलेल्या प्रतीवर ड्यूटी ऑफिसरचे नाव व सही कुठेही दिसत नाही.

पीडितेच्या मते, अजनी पोलिसांनी शनिवारी घटनास्थळी पंचनामा केला आणि "ऑन द स्पॉट' एफआयआरची प्रत दिली. यात कुख्यात गुंड मंगेश टिचकुले व लकी तेलंग यांना आरोपी करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले आहेत. मात्र, शनिवारी दिलेल्या एफआयआरवर अजनी ठाण्याचा केवळ ठप्पा आहे.

Web Title: Copy of FIR without the Duty Officer's signature