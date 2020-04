आज सायंकाळपासून होणार अकोल्यातच कोरोना विषाणू चाचणी?

अकोला ः कोरोना विषाणू चाचणीच्या प्रलंबित अहवाल प्राप्त होण्यासाठी लागणारा उशिर आता संपुष्टात येणार आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि सर्वोपचार रुग्णालयातील ‘व्हीआरडीएल’ला ‘आयसीएमआर’ने मंजुरी दिल्यानंतर शुक्रवारी (ता.10) राष्ट्रीय विषाणू संस्था (एनआयव्ही) पुणेमार्फत या लॅबच्या गुणवत्ता चाचणीच्या प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आली आहे. या चाचणीचा अडथळा पार करण्यात ही लॅब यशस्वी झाली, तर शनिवारपासून (ता.11) अकोल्यातच तीन जिल्ह्यातील कोरोना चाचणीस सुरुवात होईल. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय परिसरात 200 चौरस मीटर जागेत कोरोना विषाणू चाचणी प्रयोगशाळा उभारण्यात आली आहे. येथे आवश्यक वैद्यकीय उपकरणांचेही इन्स्टॉलेशन झाले आहे. दोन दिवसांपूर्वी ‘आयसीएमआर’ने चाचणी घेण्यास मंजुरी दिली. राष्ट्रीय विषाणू संस्था, पुणेमार्फत शुक्रवारी गुणवत्ता चाचणी घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या चाचणीचा निकाल शनिवारी सायंकाळपर्यंत प्राप्त होण्याची शक्यत आहे. त्यानंतर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातच शनिवारी सायंकाळपासूनच कोरोना रुग्णांची वैद्यकीय चाचणी घेण्यास सुरुवात केली जाणार आहे. वऱ्हाडाचा मिटणार ताण

अकोल्यातील प्रयोग शाळेत अकोल्यासह वाशीम आणि बुलडाणा जिल्ह्यातील रुग्णांची वैद्यकीय चाचणी घेतली जाणार आहे. ही लॅब एकाच दिवसात जवळपास 90 रुग्णांची वैद्यकीय चाचणी घेण्यास सक्षम असून, कोरोनाचे कमी वेळात निदान होण्यास मदत मिळणार आहे. वैद्यकीय अहवाल मिळणार तातडीने

सर्वोपचारच्या आयसोलेशनमधून नागपूरला पाठवण्यात येणाऱ्या नमुन्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र अकोला येथे कोरोना संशयीत रूग्णाच्या ‘स्वॅब’ नमुच्याची तपासणी होणार असल्याने अहवाल तातडीने मिळणार आहे. त्यामुळे नागपूरच्या प्रयोगशाळेवरच्या ‘स्वॅब’नमुन्यांचा भार कमी होणार आहे. लॅबसाठी लागणारे सर्व साहित्य आणि कीट उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. एका आवश्‍यक कीटसाठी एक वाहन पुण्याला गेले असून, शुक्रवारी रात्री उशिरा ते अकोल्यात दाखल होणार आहे. शनिवारी सकाळी चाचणी घेऊन त्याच्या गुणवत्तेसाठी एनआयव्ही पुण्याला पाठविण्यात येणार. त्यानी लगेचच प्रतिसाद देऊन हिरवी झेंडी दाखलविल्यास शनिवारी सायंकाळीपासूच अहवाल मिळण्यास सुरुवात होईल.

- डॉ. नितीन अंभोरे, विभाग प्रमुख, शुक्ष्मजीवशास्त्र विभाग, जीएमसी, अकोला.

