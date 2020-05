कोरोना व्हायरस : जाणून घ्या काय आहे संपूर्ण लॉकडाउन...

अकोला : महानगरात कोरोनाचा संसर्ग वाढण्याची शक्यता वाढली आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने महापालिका हद्दीत रविवारच्या (ता. 3) मध्यरात्रीपासून ते मंगळवारच्या (ता. 5) मध्यरात्रीपर्यंत दोन दिवस संपूर्ण लॉकडाउन लागू केला आहे. या संपूर्ण लॉकडाउनमधून वैद्यकीय सेवांना वगळण्यात आले आहे. दोन दिवसांच्या लॉकडाउननंतर मनपा हद्दीत सम तारखांना पूर्वीच्या आदेशाप्रमाणे तर विषम तारखांना संपूर्ण लॉकडाउन पाळण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने 17 मेपर्यंत लॉकडाउन जाहीर केला आहे. परंतु त्यानंतर सुद्धा अकोला शहरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. कोरोनाची ही साखळी तोडण्यासाठी अकोला मनपा हद्दीत वैद्यकीय सेवा वगळता सर्व अत्यावश्यक सेवांसह बंद ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी दिले आहेत. त्यामुळे 3 ते 5 मे दरम्यान महापालिका हद्दीत लॉकडाउन लागू राहिल. या काळात दुध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या विक्रीला सकाळी 6 ते 10 व सायंकाळी 4 ते 6 यावेळेत अनुमती देण्यात आली आहे. तसेच दैनिक वृत्तपत्रांचे वितरण सुरु राहिल. ‘सम’ तारखांना मर्यादित; ‘विषम’ला पूर्ण लॉकडाउन

सम तारखांना म्हणजेच 6, 8, 10, 12, 14 व 16 मे रोजी पूर्वीच्या आदेशाप्रमाणे संचारबंदी कायम राहिल, तर विषम तारखांना म्हणजेच 7, 9, 11, 13, 15 व 17 तारखेला रविवारी (ता. 3) दिलेल्या आदेशाप्रमाणे वैद्यकीय सेवा वगळता मनपा हद्दीत संपूर्ण लॉकडाउन पाळण्यात येईल. या आदेशाचा भंग झाल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. विषम तारखांना हे राहिल बंद

विषम तारखांना मनपा हद्दीतील सर्व बॅंका, एलआयसी सेवा बंद राहतील. अत्यावश्यक सेवांव्यतिरीक्त कोणत्याही व्यक्तीला मुक्तसंचार करता येणार नाही. अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अनुमतीने सुरु असलेले मनपा हद्दीतील पेट्रोल व डिजेल पंप वगळून अन्य सर्व पंप बंद राहतील. नगरपरिषद व ग्रामीण भागातील पेट्रोल, डिजेल पंप सुरु राहतील. एमआयडीसी येथील परवानगी दिलेले उद्योग सुरु राहतील. नगरपरिषद व ग्रामीण भागाकरीता पूर्वीचेच आदेश लागू राहतील.

