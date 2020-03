CoronaVirus: विदेशातून आलेल्या तिघांचा शोध सुरू

अकोला : विदेशातून आलेल्या 46 पैकी 43 जणांचा तपास झाला आहे. मात्र तिघांचा अद्याप तपास लागलेला नाही. या तिघांनी वा त्यांच्या नातेवाइकांनी तत्काळ जिल्हा प्रशासनाशी वा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. कोरोना विषाणू संसर्ग प्रतिबंधासाठी जिल्ह्यातील विविध भागात प्रार्थना स्थळांमध्ये धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना, दर्शन आदींसाठी लोकांचे एकत्रिकरण टाळावे व तसे लोकांना आवाहन मंदिर ट्रस्टी, धर्मगुरु, मौलवी यांनी आपल्यास्तरावरुन करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी केले.

शहरातील विविध मंदिर,मशिद, गुरुद्वारा, चर्च, जैन मंदिरांचे प्रमुख पुजारी, गुरु, ट्रस्टी, धर्मगुरु,मौलवींची बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीस प्रशासनाच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार, अपर जिल्हाधिकारी नरेंद्र लोणकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे, प्रांताधिकारी नीलेश अपार, उपजिल्हाधिकारी बाबासाहेब गाढवे, तहसीलदार विजय लोखंडे आदी उपस्थित होते. समुपदेशन कक्षात 21 जणांची नोंद

सर्वोपचार रुग्णालयात 17 मार्च रोजी स्थापन करण्यात आला होता. कोरोना विषाणू समुपदेशन कक्षात दोन दिवसांत 21 जणांची नोंद करण्यात आली असून, त्यांची प्राथमिक वैद्यकीय तपासणी देखील करण्यात आली. कोरोना विषाणू समुपदेशन कक्षाची स्थापना झाल्यापासून वैद्यकीय तपासणीसाठी लोक स्वत: पुढाकार घेत आहेत. या ठिकाणी येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या वैद्यकीय चाचणीपूर्वी त्यांनी केलेल्या 14 दिवसांतील प्रवासाबाबतही माहिती घेतली जात आहे. कोरोनामुळे अनधिकृत इमारतीविरुद्धची मोहीम स्थगित

महानगरपालिकेतर्फे शहरातील अनधिकृत इमारतींविरुद्ध कारवाई सुरू करण्यात आली होती. मात्र मनपाची यंत्रणा सध्या कोरोना नियंत्रणाच्या उपाययोजनांमध्ये व्यस्त असल्याने ही मोहीम थांबविण्याचा निर्णय मनपा प्रशासनाने घेतला आहे. कोरोना नियंत्रणात आल्यानंतर ही मोहीम पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे हेल्पलाईन क्रमांकावर करा नोंदणी

जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयात कोरोना विषाणू नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. ज्या व्यक्तींमध्ये कोरोनाची लक्षणे आहेत किंवा विदेशातून आलेल्या व्यक्तींनी नियंत्रण कक्षात नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. राजकुमार चव्हाण यांनी केले. यासाठी 0724-2421718 हा हेल्प लाईन क्रमांक दिला आहे.

