coronavirus : कोरोनाच्या धास्तीने जगप्रसिद्ध यात्रा बंद

वाशीम: संपूर्ण देशात बंजारा समाजाची काशी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या पोहरादेवीत यावर्षी रामनवमीला शुकशुकाट राहणार आहे. कोरोनाच्या धास्तीने जिल्हा प्रशासन व संतमंडळाच्या बैठकीत हि यात्रा स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वाशीम जिल्ह्यातील मानोरा तालुक्यात पोहरादेवी हे गाव संपूर्ण देशातील बंजारा समाजाचे श्रध्दास्थान आहे. त्यामुळे या गावाला बंजारा समाजाची काशी म्हणून प्रसिद्धी मिळाली आहे. दरवर्षी रामनवमीला पोहरादेवीत मोठी यात्रा भरते. संपूर्ण देशातूनच नाही तर परदेशातून लाखो भाविक संत सेवालाल महाराज व जगदंबा देविचे दर्शन घेण्यासाठी येतात. गतवर्षी या यात्रेत सात लाख भाविक दाखल झाले होते. यावर्षी मात्र कोरोनाच्या साथीने जगभर हैदोस घातला असल्याने जिल्हा प्रशासनाने या यात्रेबाबत पोहरादेवी येथील महाराज मंडळीसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत यावर्षी यात्रा स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भाविकांनी यावर्षी पोहरादेवीला न येता रामनवमीला घरीच पुजापाठ करावा असे आवाहन महाराज मंडळीकडून करण्यात आले आहे.

Web Title: coronavirus:world-famous festival closes with the horror of Corona