ऐकावे ते नवलच! दोन महिन्यातच लागली दोन्ही बंधाऱ्यांची वाट

लाखांदूर (जि. भंडारा) : शासनाच्या जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत सन २०१९-२० या वर्षात मंजुर दोन कोल्हापुरी बंधाऱ्याचे बांधकाम अर्धवट व निकृष्ट झाल्यानेच संबंधित बंधारे फुटल्याची प्रतिक्रिया खुद्द अभियंत्यांनी दिली. लाखांदूर तालुक्यातील परसोडी-नाग येथे सन २०१९-२० मध्ये जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत बंधारे दुरुस्ती काम मंजुर करण्यात आले होते. सदर काम परसोडी-आथली या ओढ्यावर दोन ठिकाणी दोन महिन्यांपूर्वी करण्यात आले होते. अंदाजपत्रकानुसार या दुरुस्ती कामाअंतर्गत सिमेंट बंधा-याचे कॉंक्रिटीँग ,जॅकेटींग व बंधा-याच्या दुतर्फा पाळीचे दगडाचे पिचिंग करावयाचे होते, अशी माहिती संबंधित कामाचे अभियंता रंगारी यांनी दिली. मात्र कंत्राटदाराने सदर बांधकाम न केल्याने ओढ्याला पूर येवून अवघ्या दोन महिन्यातच दोन्ही बंधारे फुटले. या दुर्घटनेत परसोडी-नाग येथील महादेव ठाकरे नामक शेतकऱ्याची धान शेती पुर्णत: नष्ट होतांना अन्य ५-७ शेतकऱ्यांच्या जवळपास २५ एकरातील धान शेतीचे मोठे नुकसान झाले. सदर प्रकरणी पिडीत शेतक-यांनी नुकसान भरपाईची मागणी लावुन धरली. याविषयी साकोली ल.पा.उप विभागाचे अभियंता रंगारी यांना विचारले असता सबन्धितांनी बंधाऱ्याची पाहणी व चौकशी करुन माहिती देऊ असे ते म्हणाले. त्यानुसार अभियंता रंगारी यांच्याकडून माहिती घेतली असता गत दोन महिन्यापूर्वी या दोन्ही बंधाऱ्यांचे दुरुस्ती काम करण्यात आले. दोन्ही दुरुस्ती कामासाठी शासनाने केवळ १२ लक्ष १८ हजार ४६१ निधी मंजुर केला. बंधाऱ्याचे बांधकाम अर्धवट असुन निधी देखील शिल्लक असल्याचे सांगितले.मात्र आतापर्यंत झालेल्या बांधकामावर किती निधी खर्च झाला?किती निधी व कोणते काम शिल्लक आहे? तसेच उर्वरित काम केव्हा होणार? हे सांगणे टाळले. दरम्यान सदर सिमेंट बंधारे दुरुस्ती बांधकामात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याची खमंग चर्चा असतांनाच अभियंत्यानी सदर बांधकाम अर्धवट व निकृष्ट असल्याचे सांगितल्याने ल.पा.उपविभागाला ग्रहण लागल्याच्या चर्चेला सर्वत्र पेव फुटले आहे. संपादन - स्वाती हुद्दार

