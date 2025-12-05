Chandrapur News: शेतकऱ्याने डिझेल टाकून स्वतःला पेटविले; दरुर येथील घटना, उपचारासाठी नेत असताना झाला मृत्यू

गोंडपिपरी : यंदा मोठया प्रमाणावर झालेल्या पावसाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. यामुळे शेतकरी हतबल झाले आहेत. अशातच गोंडपिपरी तालुक्यातील दरूर गावातील एका युवा शेतकऱ्याने आपल्या अंगावर डिझेल टाकीत स्वतः ला पेटवून घेतले..गंभीर अवस्थेत उपचारासाठी नागपूर येथे नेत असतानाच गुरुवार (ता. ४) दुपारच्या सुमारास त्यांचा मृत्यू झाला. मृत शेतकऱ्याचे नाव नामदेव सोनटक्के (वय ४२ ) असे आहे. त्यांनी स्वतःला नेमके कोणत्या कारणाने पेटवून घेतले याचे कारण अद्याप समोर आले नाही..Insurance Fraud: ५० लाखांचा विमा, फसवणुकीचा कट अन् अंत्यसंस्काराची तयारी... स्मशानभूमीत घडलं धक्कादायक कांड, विमा कंपन्याही शॉक!.नामदेव सोनटक्के हे गोंडपिपरी तालुक्याच्या सीमावर्ती भागातील दरूर या गावाचे रहिवासी होते. त्यांच्याकडे दहा एकर शेती होती. दोन मुलं आणि पत्नी असा त्यांचा परिवार. यंदा चंद्रपूर जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला. .त्यामुळे शेतपिकाचे मोठे नुकसान झाले. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची मानसिकता बिघडली. बुधवार (ता. ३) नामदेव सोनटक्के यांनी आपल्या घरीच डिझेल अंगावर ओतले अन् स्वतःलाच पेटवून घेतले. यानंतर ते पेटत्या अवस्थेत घराबाहेर पडले. अनेकांनी हा प्रसंग बघताच आग विझविण्याचा प्रयत्न केला. पण तोपर्यत आगीने उग्र रूप धारण केले. आगीत ते गंभीररित्या भाजले गेले होते..त्यांना तातडीने चंद्रपूर येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथील डॅाक्टरांनी त्यांना नागपूर येथे हलविण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार नागपूर येथे पुढील उपचारासाठी नेत असतानाच वरोऱ्याजवळ त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या निधनाची वार्ता समजताच गावावर शोककळा पसरली. त्यांनी स्वतःला नेमके कोणत्या कारणाने पेटवून घेतले याबाबत अद्याप माहिती मिळू शकली नाही. दरम्यान, त्यांच्यावर कर्ज असल्याची माहिती आप्तजनांनी दिली. याबाबत आता पुढील तपास सुरू आहे..Sindhudurg News: २३ वर्षांची झुंज संपता संपेना! हत्तींच्या दहशतीने तिलारी खोऱ्यातील बागायती नेस्तनाबूत.दीड महिन्यात पाच शेतकर्!यांच्या आत्महत्यागोंडपिंपरी तालुक्यातील धाबा या गावातील पाच शेतकऱ्यांनी मागील दीड महिन्यांच्या काळात आत्महत्या केल्या. कर्ज, पिकांचे नुकसान या कारणांमुळे त्यांनी हा मार्ग पत्कारला आहे. यंदा खरीप हंगामात चांगला पाऊस राहील असा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केला होता. सुरवातीला चांगला पाऊस झाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पेरण्या आटोपल्या. मात्र, त्यानंतर जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस झाला. गोंडपिंपरी तालुक्यात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली. पुराच्या पाण्यात शेकडो हेक्टर क्षेत्रावरील पिके वाहून गेली. हातून पीक गेल्याने कर्ज परतफेडीची चिंता शेतकऱ्यांना होती. या चिंतेतून अवघ्या दीड महिन्यात पाच शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.