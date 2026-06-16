विदर्भ

Yavatmal: मृग सरला, पाऊस हरवला!;६९ हजार हेक्टर शेतीचे डोळे आभाळाकडे; प्रतीक्षा कायम

Farmers still waiting for rain: दारव्हा तालुक्यात मृग नक्षत्र संपत आले तरी समाधानकारक पाऊस नाही. खरीप पेरणी, शेतकरी प्रतीक्षा आणि ६९ हजार हेक्टर शेतीचे भविष्य अद्याप मॉन्सूनवर अवलंबून आहे.
Yavatmal

Yavatmal

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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दारव्हा: मृग नक्षत्र सुरू होऊनही मॉन्सूनने दारव्हा तालुक्याकडे पाठ फिरविल्याने खरीप हंगामाच्या उंबरठ्यावर उभा असलेला बळीराजा चिंतित आहे. जून महिना अर्धा उलटूनही समाधानकारक पावसाची नोंद झालेली नसल्याने तालुक्यातील तब्बल ६९ हजार हेक्टर पेरणीयोग्य क्षेत्र अजूनही पावसाच्या प्रतीक्षेत आहे.

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