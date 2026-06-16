Yavatmal: मृग सरला, पाऊस हरवला!;६९ हजार हेक्टर शेतीचे डोळे आभाळाकडे; प्रतीक्षा कायम

दारव्हा: मृग नक्षत्र सुरू होऊनही मॉन्सूनने दारव्हा तालुक्याकडे पाठ फिरविल्याने खरीप हंगामाच्या उंबरठ्यावर उभा असलेला बळीराजा चिंतित आहे. जून महिना अर्धा उलटूनही समाधानकारक पावसाची नोंद झालेली नसल्याने तालुक्यातील तब्बल ६९ हजार हेक्टर पेरणीयोग्य क्षेत्र अजूनही पावसाच्या प्रतीक्षेत आहे..खरीप हंगामासाठी मशागतीची कामे पूर्ण करून शेतकरी पावसाची आतुरतेने वाट पाहत आहे. ‘आज येईल, उद्या येईल’ या आशेवर दिवस पुढे सरकत असताना मृग नक्षत्राचा कालावधीही संपत आहे. गेल्या काही दिवसांत आकाशात ढगांची वर्दळ दिसली, किरकोळ शिडकावाही झाला; मात्र पेरणीयोग्य दमदार पाऊस अद्याप झाला नाही..Petrol-Diesel-CNG Price: CNG वाढला, कच्चे तेल स्वस्त होऊनही पेट्रोल डिझेलचे काय? देशभारत नवे दर जाहीर.मागील वर्षी जूनच्या सुरुवातीलाच झालेल्या दमदार पावसामुळे तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर पेरण्या पूर्ण झाल्या होत्या. यंदा मॉन्सूनच्या विलंबाने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. हवामान खात्याने यंदा पावसाच्या आगमनात विलंब होण्याची शक्यता वर्तविली होती. तरीही शेतकऱ्यांनी वेळेत मशागत करून खरीप हंगामासाठी तयारी पूर्ण केली; मात्र आभाळाने साथ न दिल्याने शेतकऱ्यांचे नियोजन खोळंबले आहे.सध्या वाढत्या तापमानामुळे शेतजमिनी कोरड्या पडल्या असून, पेरणीसाठी आवश्यक आर्द्रता निर्माण झालेली नाही. त्यामुळे सार्वत्रिक आणि दमदार पावसाकडे शेतकऱ्यांचे डोळे लागले आहे..Nitesh Rane Attacks Abhijit Dipke : 'कॉकरोच पार्टी'चा कोणताच प्रभाव नाही, नितेश राणेंनी अभिजीत दिपकेंना फटकारलं.उडीद-मुगाच्या पेरणीवर परिणामजूनचा दुसरा आठवडा संपत आला तरी पाऊस न झाल्याने मूग आणि उडिदाच्या पिकांच्या क्षेत्रात घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. काही शेतकऱ्यांनी खत व बियाण्यांची खरेदी करून तयारी पूर्ण केली. तर अनेकांचे खत-बियाणे अद्याप कृषी केंद्रांच्या गोदामातच पडून आहे. पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे पूर्वमोसमी कपाशी लागवड किंवा धूळपेरणी करण्याचे धाडसही बहुतांश शेतकऱ्यांनी केलेले नाही. पावसाच्या विलंबामुळे एकाही मोठ्या क्षेत्रावर पेरणी सुरू होऊ शकलेली नाही.एकच प्रश्न ‘पाऊस कधी बरसणार?’मशागत पूर्ण, खत-बियाण्यांची तयारी पूर्ण; पण आभाळ कोरडेच. त्यामुळे तालुक्यातील शेतकरी वर्गात काळजीचे वातावरण असून आता सर्वांच्या नजरा मॉन्सूनच्या आगमनाकडे लागल्या आहेत. खरीप हंगामाचे भविष्य पुढील काही दिवसांतील पावसावरच अवलंबून राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.