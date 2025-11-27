Yavatmal Nagarpalika Election : लेकींसह तीन सुना गाजविणार निवडणुकीचे मैदान

यवतमाळ - जिल्ह्यात पालिकेची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. या निवडणुकीत राजकीय घराण्यांचा दबदबा दिसत आहे. निवडणुकीच्या रिंगणात लाडक्या लेकीसह तीन सुना निवडणूक लढत आहेत. यामुळे निवडणुकीच्या रणधुमाळीत पहिल्यांदा उतरलेल्या मुली व सुना यात कोण बाजी मारणार? हे तीन डिसेंबरला मतमोजणीनंतर स्पष्ट होणार आहे..आठ वर्षांनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. पालिका निवडणुकीपासून याला सुरवात झाली आहे. यामुळे पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांमध्ये निवडणुकीचा कमालीचा उत्साह दिसून येत होता. काही पालिकांमध्ये राजकीय घराणेशाहीतून उमेदवारी दिल्या गेल्याने पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीचा सूरही आहे..नेत्यांच्याच मुली, पत्नी, सुना यांना थेट नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी दिल्याने पक्षांतर्गत कुरबूर सुरू झाली आहे. जिल्ह्याचे राजकारण नेहमीच घराणेशाही भोवती फिरत आले आहे. विधानसभा निवडणुकीतही ज्येष्ठ नेतेच निवडणूक लढले. काही ठिकाणी नेत्यांच्या मुलांना उमेदवारी देण्यात आली. काही अपवाद वगळले तर नेते किंवा नेत्यांची मुलेच निवडणूक लढले..आता विधानसभेनंतर पालिका निवडणुकीतही राजकीय घराण्यातील चेहरेच निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरले आहे. यवतमाळ नगरपालिकेत आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांची कन्या अॅड. प्रियदर्शनी उईके यांनी उमेदवारी खेचून आणली.यांच्या विरोधात माजी आदिवासी विकास मंत्री शिवाजीराव मोघे यांच्या स्नुषा प्रियंका मोघे निवडणूक लढत असून नामांकन दाखल करण्याच्या दोन तासांपूर्वी त्यांची उमेदवारी निश्चित करण्यात आली..पुसद पालिका नगराध्यक्षपदासाठी माजी मंत्री मनोहर नाईक यांची स्नुषा तसेच राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांच्या पत्नी मोहिनी नाईक यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. उमरखेड पालिकेत भाजपचे नेते नितीन भुतडा यांची पत्नी निधी भुतडा नगराध्यक्षपदासाठी रिंगणात आहे.त्यांना निवडून आणण्यासाठी कार्यकर्ते झटत असले तरी पुन्हा कट्टर कार्यकर्त्यांना डावलून घराणेशाहीचे वर्चस्व दिसत आहे. यामुळे यंदाची निवडणूक आठ वर्षांनी होत असल्याने जशी चर्चेत आहे, तशीच नेत्यांच्या मुली, सुना, पत्नी यांच्या उमेदवारीमुळेही चर्चेत राहणार आहे..चौघी राजकारणात नवख्याघरात राजकारण असले तरी चारही उमेदवार तशा राजकारणात नवख्या आहेत. मोहिनी नाईक यांनी विधानसभा निवडणुकीत प्रचाराची धुरा सांभाळली होती. मात्र, प्रत्यक्षात निवडणूक रिंगणात त्या पहिल्यांदा उतरल्या आहे. अॅड. प्रियदर्शिनी उईके, प्रियंका मोघे तसेच निधी भुतडा ही पहिल्यांदाच थेट राजकारणात उतरल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.