Yavatmal Nagarpalika Election : लेकींसह तीन सुना गाजविणार निवडणुकीचे मैदान

यवतमाळ जिल्ह्यात पालिकेची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. या निवडणुकीच्या रिंगणात लाडक्या लेकीसह तीन सुना निवडणूक लढत आहेत.
यवतमाळ - जिल्ह्यात पालिकेची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. या निवडणुकीत राजकीय घराण्यांचा दबदबा दिसत आहे. निवडणुकीच्या रिंगणात लाडक्या लेकीसह तीन सुना निवडणूक लढत आहेत. यामुळे निवडणुकीच्या रणधुमाळीत पहिल्यांदा उतरलेल्या मुली व सुना यात कोण बाजी मारणार? हे तीन डिसेंबरला मतमोजणीनंतर स्पष्ट होणार आहे.

