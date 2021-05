स्मशानभूमीत नागरिकांना अचानक आली दुर्गंधी; जाऊन बघताच उडाला थरकाप

ब्रह्मपुरी (चंद्रपूर) : तालुक्‍यातील कुडेसावली येथील स्मशानभूमीच्या (crematorium) परिसरात मादी बिबट मृतावस्थेत आढळला. ही घटना ब्रह्मपुरी (Bramhapuri) वनविभागातील दक्षिण वनपरिक्षेत्राअंतर्गत (South division of Forest) येणाऱ्या हळदा बिटातील संरक्षित वनकक्षात गुरुवारी उघडकीस आली. बिबट्याचा मृत्यू नेमके कारण अस्पष्ट असले, तरी पिण्याच्या पाण्याअभावी बिबटाचा मृत्यू झाला असावा, असा प्राथमिक अंदाज वनाधिकाऱ्यांनी वर्तविला आहे. (Dead Leopard found at crematorium in Bramhpuri chandrapur)

कुडेसावली येथील स्मशानभूमी ही वन कक्ष क्रमांक 1178 मध्ये आहे. या परिसरात गावातील नागरिक गुरुवारी सायंकाळच्या सुमारास फिरण्यासाठी गेले. नागरिकांना दुर्गंधी आल्याने परिसरात बघितले असता तिथे बिबट मृतावस्थेत आढळून आला. त्यानंतर गावकऱ्यांनी घटनेची माहिती वनाधिकाऱ्यांना दिली. त्यानंतर दक्षिण वनपरिक्षेत्राधिकारी एल. एस. शहा यांनी घटनास्थळा भेट देऊन पाहणी केली.

घटनेचा पंचनामा करून बिबट्याचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी ब्रह्मपुरीला पाठविला. मृत बिबट मादी असून, तिचे वय अंदाजे 3 वर्षे आहे. पाण्याअभावी तिचा मृत्यू झाला असावा, असा प्राथमिक अंदाज यावेळी वनाधिकाऱ्यांना वर्तविला.

यावेळी ब्रह्मपुरी वनविभागाचे उपवनसंरक्षक दीपेश मल्होत्रा, सहाय्यक वनसंरक्षक रामेश्वरी बोंगाळे, दक्षिण वनपरिक्षेत्राधिकारी एल. एल. शहा, मानद वन्यजीव रक्षक विवेक करंबेकर, वनक्षेत्र सहायक करंडे, वनरक्षक बी. जे. वड्डे उपस्थित होते.

मृत मादी बिबटाचे सर्व अवयव आहेत. पाण्याअभावी तिचा मृत्यू झाला असावा, अशी शक्‍यता आहे. - एल.एस. शहा, दक्षिण वनपरिक्षेत्र अधिकारी, ब्रह्मपुरी वनविभाग

